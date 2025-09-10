Українцям варто відключити: експерти назвали прилад, що споживає енергію 65 холодильників

Електричні духовки споживають надмірно багато електроенергії. На кухні вони незамінні, але під час блекаутів і віялових відключень покладатися на цю побутову техніку не варто.

Експерти пояснили, чому електричні духовки споживають більше енергії, ніж інша домашня побутова техніка, — від 2000 до 5000 Вт. На місяць буде виходити від 40 до 90 кВт⋅год, пише leravi.org.

Чому електродуховка споживає багато енергії

Холодильник, приміром, є одним із найгабаритніших приладів у домі, працює він безперервно, а не як духовка — в міру необхідності, — але при цьому його потужність коливається від 300 до 800 Вт.

Різниця в призначенні. Холодильник встановлює певну низьку температуру, а потім просто підтримує її. А духовка встановлює досить високу температуру, при тому швидко. Через це і спостерігаються такі стрибки споживання — вона потребує потужності 65-ти холодильників.

Видання заявляє, що електричні духові шафи споживають до 224 кВт⋅год на рік. Це усереднений показник, оскільки багато що залежить від розміру, частоти використання, виробника.

Цікаво, що цей побутовий прилад не перестає витрачати електрику навіть після вимкнення. Річ у тім, що пристрій перебуває в режимі очікування. У такому разі споживання сягає 67 Вт, тобто 5% до 26% річного споживання одного домогосподарства.

Електричні духові шафи споживають до 224 кВт⋅год на рік Фото: Pixels

Як знизити енергоспоживання побутовими приладами

Нагрівайте духовку один раз, щоб приготувати кілька страв.

Вимикайте прилад за кілька хвилин до повної готовності їжі. Залишкове тепло доведе справу до кінця, не споживаючи зайвої електроенергії.

Не відкривайте дверцята занадто часто. Пропускаючи більш холодне повітря, ви тим самим змусите духовку більше споживати енергії для відновлення необхідної температури.

Якщо пристрій споживає енергію в режимі очікування, відключайте його від мережі після використання.

Плануйте час приготування їжі та готуйте порційно. Це не тільки скоротить споживання енергії, а й позбавить від необхідності готувати кілька разів.

