Українцям варто відключити: експерти назвали прилад, що споживає енергію 65 холодильників
Електричні духовки споживають надмірно багато електроенергії. На кухні вони незамінні, але під час блекаутів і віялових відключень покладатися на цю побутову техніку не варто.
Експерти пояснили, чому електричні духовки споживають більше енергії, ніж інша домашня побутова техніка, — від 2000 до 5000 Вт. На місяць буде виходити від 40 до 90 кВт⋅год, пише leravi.org.
Чому електродуховка споживає багато енергії
Холодильник, приміром, є одним із найгабаритніших приладів у домі, працює він безперервно, а не як духовка — в міру необхідності, — але при цьому його потужність коливається від 300 до 800 Вт.
Різниця в призначенні. Холодильник встановлює певну низьку температуру, а потім просто підтримує її. А духовка встановлює досить високу температуру, при тому швидко. Через це і спостерігаються такі стрибки споживання — вона потребує потужності 65-ти холодильників.
Видання заявляє, що електричні духові шафи споживають до 224 кВт⋅год на рік. Це усереднений показник, оскільки багато що залежить від розміру, частоти використання, виробника.
Цікаво, що цей побутовий прилад не перестає витрачати електрику навіть після вимкнення. Річ у тім, що пристрій перебуває в режимі очікування. У такому разі споживання сягає 67 Вт, тобто 5% до 26% річного споживання одного домогосподарства.
Як знизити енергоспоживання побутовими приладами
- Нагрівайте духовку один раз, щоб приготувати кілька страв.
- Вимикайте прилад за кілька хвилин до повної готовності їжі. Залишкове тепло доведе справу до кінця, не споживаючи зайвої електроенергії.
- Не відкривайте дверцята занадто часто. Пропускаючи більш холодне повітря, ви тим самим змусите духовку більше споживати енергії для відновлення необхідної температури.
- Якщо пристрій споживає енергію в режимі очікування, відключайте його від мережі після використання.
- Плануйте час приготування їжі та готуйте порційно. Це не тільки скоротить споживання енергії, а й позбавить від необхідності готувати кілька разів.
Раніше ми писали про те, як підготуватися до опалювального сезону. Через малі запаси газу напередодні опалювального сезону у мешканців низки міст України може виникнути потреба в альтернативних системах опалення, таких як конверторні обігрівачі, масляні обігрівачі або тепловентилятори.