Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Украинцам стоит отключить: эксперты назвали прибор, потребляющий энергию 65 холодильников

электрическая духовка на кухне
Электродуховка: иллюстративное фото | Фото: Pixels

Электрические духовки потребляют чрезмерно много электроэнергии. На кухне они незаменимы, но во время блэкаутов и веерных отключений полагаться на эту бытовую технику не стоит.

Related video

Эксперты пояснили, почему электрические духовки потребляют больше энергии, чем другая домашняя бытовая техника, — от 2000 до 5000 Вт. В месяц будет выходить от 40 до 90 кВт⋅ч, пишет leravi.org.

Почему электродуховка потребляет много энергии

Холодильник, к примеру, является одним из самых габаритных приборов в доме, работает он непрерывно, а не как духовка — по мере необходимости, — но при этом его мощность колеблется от 300 до 800 Вт.

Разница в предназначении. Холодильник устанавливает определенную низкую температуру, а потом просто поддерживает ее. А духовка устанавливает достаточно высокую температуру, при том быстро. Из-за этого и наблюдаются такие скачки потребления — она требует мощности 65-ти холодильников.

Издание заявляет, что электрические духовые шкафы потребляют до 224 кВт⋅ч в год. Это усредненный показатель, так как многое зависит от размера, частоты использования, производителя.

Интересно, что этот бытовой прибор не перестает расходовать электричество даже после отключения. Дело в том, что устройство находится в режиме ожидания. В таком случае потребление достигает 67 Вт, то есть 5% до 26% годового потребления одного домохозяйства.

духовка
Электрические духовые шкафы потребляют до 224 кВт⋅ч в год
Фото: Pixels

Как снизить энергопотребление бытовыми приборами

  • Нагревайте духовку один раз, чтобы приготовить несколько блюд.
  • Выключайте прибор за несколько минут до полной готовности еды. Остаточное тепло доведет дело до конца, не потребляя лишней электроэнергии.
  • Не открывайте дверцу слишком часто. Пропуская более холодный воздух, вы тем самым заставите духовку больше потреблять энергии для восстановления необходимой температуры.
  • Если устройство потребляет энергию в режиме ожидания, отключайте его от сети после использования.
  • Планируйте время приготовления пищи и готовьте порционно. Это не только сократит потребление энергии, но и избавит от необходимости готовить несколько раз.

Ранее мы писали о том, как подготовиться к отопительному сезону. Из-за малых запасов газа накануне отопительного сезона у жителей ряда городов Украины может возникнуть потребность в альтернативных системах отопления, таких как конверторные обогреватели, масляные обогреватели или тепловентиляторы.