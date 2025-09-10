Украинцам стоит отключить: эксперты назвали прибор, потребляющий энергию 65 холодильников

Электрические духовки потребляют чрезмерно много электроэнергии. На кухне они незаменимы, но во время блэкаутов и веерных отключений полагаться на эту бытовую технику не стоит.

Эксперты пояснили, почему электрические духовки потребляют больше энергии, чем другая домашняя бытовая техника, — от 2000 до 5000 Вт. В месяц будет выходить от 40 до 90 кВт⋅ч, пишет leravi.org.

Почему электродуховка потребляет много энергии

Холодильник, к примеру, является одним из самых габаритных приборов в доме, работает он непрерывно, а не как духовка — по мере необходимости, — но при этом его мощность колеблется от 300 до 800 Вт.

Разница в предназначении. Холодильник устанавливает определенную низкую температуру, а потом просто поддерживает ее. А духовка устанавливает достаточно высокую температуру, при том быстро. Из-за этого и наблюдаются такие скачки потребления — она требует мощности 65-ти холодильников.

Издание заявляет, что электрические духовые шкафы потребляют до 224 кВт⋅ч в год. Это усредненный показатель, так как многое зависит от размера, частоты использования, производителя.

Интересно, что этот бытовой прибор не перестает расходовать электричество даже после отключения. Дело в том, что устройство находится в режиме ожидания. В таком случае потребление достигает 67 Вт, то есть 5% до 26% годового потребления одного домохозяйства.

Как снизить энергопотребление бытовыми приборами

Нагревайте духовку один раз, чтобы приготовить несколько блюд.

Выключайте прибор за несколько минут до полной готовности еды. Остаточное тепло доведет дело до конца, не потребляя лишней электроэнергии.

Не открывайте дверцу слишком часто. Пропуская более холодный воздух, вы тем самым заставите духовку больше потреблять энергии для восстановления необходимой температуры.

Если устройство потребляет энергию в режиме ожидания, отключайте его от сети после использования.

Планируйте время приготовления пищи и готовьте порционно. Это не только сократит потребление энергии, но и избавит от необходимости готовить несколько раз.

