Украинцам стоит отключить: эксперты назвали прибор, потребляющий энергию 65 холодильников
Электрические духовки потребляют чрезмерно много электроэнергии. На кухне они незаменимы, но во время блэкаутов и веерных отключений полагаться на эту бытовую технику не стоит.
Эксперты пояснили, почему электрические духовки потребляют больше энергии, чем другая домашняя бытовая техника, — от 2000 до 5000 Вт. В месяц будет выходить от 40 до 90 кВт⋅ч, пишет leravi.org.
Почему электродуховка потребляет много энергии
Холодильник, к примеру, является одним из самых габаритных приборов в доме, работает он непрерывно, а не как духовка — по мере необходимости, — но при этом его мощность колеблется от 300 до 800 Вт.
Разница в предназначении. Холодильник устанавливает определенную низкую температуру, а потом просто поддерживает ее. А духовка устанавливает достаточно высокую температуру, при том быстро. Из-за этого и наблюдаются такие скачки потребления — она требует мощности 65-ти холодильников.
Издание заявляет, что электрические духовые шкафы потребляют до 224 кВт⋅ч в год. Это усредненный показатель, так как многое зависит от размера, частоты использования, производителя.
Интересно, что этот бытовой прибор не перестает расходовать электричество даже после отключения. Дело в том, что устройство находится в режиме ожидания. В таком случае потребление достигает 67 Вт, то есть 5% до 26% годового потребления одного домохозяйства.
Как снизить энергопотребление бытовыми приборами
- Нагревайте духовку один раз, чтобы приготовить несколько блюд.
- Выключайте прибор за несколько минут до полной готовности еды. Остаточное тепло доведет дело до конца, не потребляя лишней электроэнергии.
- Не открывайте дверцу слишком часто. Пропуская более холодный воздух, вы тем самым заставите духовку больше потреблять энергии для восстановления необходимой температуры.
- Если устройство потребляет энергию в режиме ожидания, отключайте его от сети после использования.
- Планируйте время приготовления пищи и готовьте порционно. Это не только сократит потребление энергии, но и избавит от необходимости готовить несколько раз.
