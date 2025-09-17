Вчені випробовують потужний лазер, щоб забезпечити необмежене виробництво енергії
Компанія Global Laser Enrichment (GLE) зі США протестувала нову технологію збагачення урану для виробництва ядерного палива. Вчені застосували лазери.
Випробування проводилися на підприємстві GLE Test Loop у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, за сприяння компанії Silex Systems. За допомогою нової розробки вчені планують виробити сотні кілограмів низькозбагаченого урану (НЗУ), пише interestingengineering.com.
Збагачення урану з використанням лазерів
Раніше уран збагачували методом газової дифузії, який уже застарів. Зараз здебільшого використовується технологія газових центрифуг, заснована на різниці молекулярної маси для розділення ізотопів урану.
Процес, у якому задіяні лазери, передбачає селективне збудження і роздільне вилучення ізотопів U-235 з більш поширених ізотопів U-238, що призводить до підвищення концентрації U-235. Цей метод є більш економічним і ефективним.
У GLE заявляють, що 20% електроенергії в США надходять з ядерної енергетики, і нова технологія дасть змогу США покласти край залежності від ланцюжка поставок уранового палива з інших держав, забезпечивши енергетичну незалежність. Компанія має намір побудувати завод з лазерного збагачення в Падуку (штат Кентуккі), щойно отримає ліцензію від Комісії з ядерного регулювання США. Після запуску підприємство збагачуватиме понад 200 000 т високопробних збіднених уранових хвостів, придбаних у Міністерства енергетики США, і вироблятиме до 6 млн одиниць роботи розділення НОУ на рік.
Для довідки:
Уран — природний елемент, що трапляється в родовищах по всьому світу, у вигляді двох ізотопів: U-235 (0,7%) і U-238 (99,3%). Уран-235 — це ізотоп, що піддається поділу для отримання енергії в ядерному реакторі. Щоб збільшити концентрацію ізотопів, що діляться, і зробити матеріал більш придатним для використання як ядерне паливо, уран зазвичай піддається процесу концентрування (або "збагачення") ізотопу U-235 приблизно до 5% або більше.
Урановими хвостами прийнято називати відходи від збагачення урану. Це хімічно агресивний, радіоактивний гексафторид урану (ОГФУ) зі зниженим вмістом ізотопу U-235, необхідного для ядерного палива. Після збагачення природного урану (що містить 0,7% U-235) для атомних електростанцій, отриманий продукт збагачення використовують у паливі, а "хвости" залишаються як побічний продукт із меншою кількістю ізотопу, що ділиться, але містять інші ізотопи, наприклад, U-238.
Раніше ми писали про те, як працював і виглядав перший у світі "особистий" ядерний реактор. Побудований 1956 року, реактор Armour Research Foundation був новаторським прикладом промислового співробітництва та інноваційного проєктування.