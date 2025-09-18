З Google Play Store видалили сотні додатків: причина виявилася шокуючою

Компанія Google заявила про припинення однієї з найбільших операцій з шахрайства з рекламою. З офіційного магазину видалили понад дві сотні небезпечних додатків, причому всі вони маскувалися під цілком пристойні.

Related video

Фахівці з безпеки виявили масштабну кампанію з шахрайства з рекламою на Android, пише androidpolice.com. Кампанія отримала назву SlopAds і набула величезних масштабів.

У магазин Google Play потрапило 224 шкідливих додатки, які разом зібрали понад 38 мільйонів завантажень. І це були не APK-файли-одноденки, поширювані на сумнівних форумах, підкреслюють фахівці, — шкідливі додатки були доступні саме в офіційному магазині Google. У рамках кампанії щодня надходило близько двох мільярдів запитів на рекламу, що могло б коштувати рекламодавцям мільйонів доларів через фальшиві покази.

Як зазначають експерти, SlopAds виділялася своєю продуманістю. Спочатку шкідливі додатки мали вигляд і поводилися як звичайне ПЗ. Але варто було перед завантаженням натиснути на одну з реклам зловмисників — і додаток активував свій шкідливий потенціал. Використовуючи Firebase Remote Config, він непомітно завантажував зашифрований файл конфігурації з посиланнями на шкідливі модулі та сервери управління.

Звідти шкідлива програма завантажувала кілька на вигляд нешкідливих PNG-зображень, що приховують фрагменти вторинного навантаження під назвою FatModule. Після складання і запуску ця шкідлива програма створювала на вашому пристрої приховані WebView, що імітують ігрові та новинні сайти, для показу реклами у фоновому режимі. Ця схема призводила до мільярдів підроблених показів і кліків по рекламі щодня.

Компанія Google видалила всі виявлені додатки SlopAds з Play Store і оновила Play Protect. Там заявляють, що тепер зачеплені пристрої в безпеці, але експерти попереджають, що зловмисники, які стоять за цією кампанією, можуть повторити спробу з новою хвилею шахрайського ПЗ.

Раніше стало відомо, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Врахуйте, що аферисти можуть вміло маскуватися під банки або інші компанії, яким ви довіряєте.

Також повідомлялося, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер навіть без інтернету. Наприклад, зловмисники можуть застосувати ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.