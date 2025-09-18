Літієві акумулятори видають дивні звуки: про що говорить "містичний" шум (фото)

Учені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) з'ясували, що акустичні сигнали, які батареї видають під час роботи, можуть розповісти про їхній стан, передбачити поломку і навіть попередити про ризик загоряння.

Розшифровка цих звуків допоможе створювати безпечні та довговічні системи зберігання енергії, запобігаючи неприємним інцидентам в електромобілях та іншій електроніці, пише Interesting Engineering.

Команда інженерів-хіміків з MIT виявила, що тихі шуми, які видають акумулятори під час заряджання і розряджання, не випадкові. Вони безпосередньо пов'язані з процесами деградації, що відбуваються всередині. За допомогою високочутливих датчиків і аналізу дослідникам вдалося виділити і класифікувати ці звуки:

Утворення газу: один тип акустичних сигналів відповідає виділенню бульбашок газу, яке відбувається через побічні хімічні реакції всередині елемента.

один тип акустичних сигналів відповідає виділенню бульбашок газу, яке відбувається через побічні хімічні реакції всередині елемента. Руйнування електродів: інший характерний звук виникає під час розтріскування матеріалу електродів, що трапляється через їхнє постійне розширення і стиснення в процесі роботи.

"Ця робота дає змогу зазирнути всередину батареї та дослідити її механізми в режимі реального часу, не руйнуючи її", — пояснює один з авторів дослідження.

Спеціальна установка для запису звуків батареї під час проведення електрохімічних випробувань Фото: Magnestar

Що це дасть на практиці

Метод нагадує те, як інженери відстежують стан мостів або інших великих конструкцій, аналізуючи їхні вібрації та звуки. Вчені використовували вейвлет-перетворення (математичний метод аналізу сигналів), щоб відокремити корисні акустичні сигнали від фонового шуму, чого раніше ніхто не робив.

Технологія має кілька практичних застосувань. По-перше, вона може використовуватися у виробництві для раннього виявлення бракованих осередків, що знизить витрати. По-друге, її неважко вбудувати в системи управління батареями (BMS) в електромобілях або на енергооб'єктах для постійного моніторингу стану. Нарешті, система здатна заздалегідь попередити про скорочення ресурсу або, що ще важливіше, про ризик теплового розгону — неконтрольованого перегріву, що призводить до загоряння.

Команда вже співпрацює з Tata Motors, щоб впровадити систему моніторингу в електромобілі.

