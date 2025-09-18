Літієві акумулятори видають дивні звуки: про що говорить "містичний" шум (фото)
Учені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) з'ясували, що акустичні сигнали, які батареї видають під час роботи, можуть розповісти про їхній стан, передбачити поломку і навіть попередити про ризик загоряння.
Розшифровка цих звуків допоможе створювати безпечні та довговічні системи зберігання енергії, запобігаючи неприємним інцидентам в електромобілях та іншій електроніці, пише Interesting Engineering.
Команда інженерів-хіміків з MIT виявила, що тихі шуми, які видають акумулятори під час заряджання і розряджання, не випадкові. Вони безпосередньо пов'язані з процесами деградації, що відбуваються всередині. За допомогою високочутливих датчиків і аналізу дослідникам вдалося виділити і класифікувати ці звуки:
- Утворення газу: один тип акустичних сигналів відповідає виділенню бульбашок газу, яке відбувається через побічні хімічні реакції всередині елемента.
- Руйнування електродів: інший характерний звук виникає під час розтріскування матеріалу електродів, що трапляється через їхнє постійне розширення і стиснення в процесі роботи.
"Ця робота дає змогу зазирнути всередину батареї та дослідити її механізми в режимі реального часу, не руйнуючи її", — пояснює один з авторів дослідження.
Що це дасть на практиці
Метод нагадує те, як інженери відстежують стан мостів або інших великих конструкцій, аналізуючи їхні вібрації та звуки. Вчені використовували вейвлет-перетворення (математичний метод аналізу сигналів), щоб відокремити корисні акустичні сигнали від фонового шуму, чого раніше ніхто не робив.
Технологія має кілька практичних застосувань. По-перше, вона може використовуватися у виробництві для раннього виявлення бракованих осередків, що знизить витрати. По-друге, її неважко вбудувати в системи управління батареями (BMS) в електромобілях або на енергооб'єктах для постійного моніторингу стану. Нарешті, система здатна заздалегідь попередити про скорочення ресурсу або, що ще важливіше, про ризик теплового розгону — неконтрольованого перегріву, що призводить до загоряння.
Команда вже співпрацює з Tata Motors, щоб впровадити систему моніторингу в електромобілі.
Раніше Фокус писав, що CATL випустив батарею для електромобілів без літію. Найбільший у світі виробник батарей для електрокарів почне масове виробництво новітніх натрієвих акумуляторів. Вони значно дешевші, безпечніші та довговічніші.