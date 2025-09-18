Учені видобули енергію з льоду: нове джерело виявилося в 1000 разів ефективнішим за аналоги

Китайські дослідники виявили, що солоний лід здатний стати джерелом екологічно чистої енергії. Виявилося, що при згинанні він генерує в 1000 разів більше електрики, ніж прісний лід, що дає старт абсолютно новому напряму у відновлюваній енергетиці.

Related video

Це відкриття може перетворити замерзлі ландшафти, що покривають близько 10% поверхні Землі, на потенційні електростанції, пише Interesting Engineering.

Секрет солоного льоду

Вченим давно було відомо, що лід має так званий флексоелектричний ефект — здатність генерувати слабку електрику під час деформації. Саме цим пояснювалася слабка електрична активність при зіткненні льодовиків. Однак ніхто не міг зрозуміти, як посилити цей ефект для практичного застосування.

Прорив зробила команда з Сіаньського університету Цзяотун. Вони виявили, що ключ до підвищення віддачі — звичайна сіль. Під час експериментів вони заморожували воду з різним вмістом солі і потім піддавали отримані зразки льоду деформації, згинаючи їх. Результати виявилися вражаючими: солоний лід генерував до 1000 разів більший електричний заряд, ніж чистий лід без домішок.

Причина такого ефекту криється в мікроскопічній структурі. Сіль не дає льоду повністю замерзнути, створюючи всередині нього мережу мікроскопічних каналів, заповнених солоною водою. Коли на лід чиниться тиск і він згинається, ця рідина починає текти каналами. Оскільки рухома солона вода переносить електричний заряд, виникає так званий "потоковий струм" — потужний електричний імпульс.

Перспективи та обмеження

Ця знахідка відкриває привабливу перспективу використання крижаних покривів Землі для вироблення енергії. Однак технологія поки що далека від комерційної реалізації. Головна проблема — механічна втома. Після багаторазових циклів згинання здатність льоду генерувати енергію падає на 80%. Крім того, ефективність процесу поки що поступається комерційним п'єзоелектричним пристроям, оскільки значна частина енергії втрачається у вигляді тепла. Проте дослідження демонструє, що навіть нейтральні на перший погляд матеріали не позбавлені цікавого потенціалу.

Раніше Фокус писав, як сонячний "млин" дає енергію і гарячу воду. Компанія Icarus Group розробила автономну силову установку, що забезпечує електропостачання, опалення та питну воду. Її назвали Icarus Sun Mill або "Сонячним млином".