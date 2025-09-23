Дальність 60 км і стійкість до РЕБ: дешевий дрон-розвідник SH-2 представлений в Україні (відео)

Український стартап презентував тактичний безпілотний комплекс SH-2. Це дрон-розвідник літакового типу, який завдяки використанню комерційних компонентів коштує в кілька разів дешевше від аналогів, але при цьому має високу дальність і стійкість до РЕБ.

Новинку показали на виставці Defense Tech Valley 2025. Дрон уже поставляється в окремі бойові підрозділи, пише Militarnyi.com.

SH-2 здатний перебувати в повітрі до трьох годин і працювати на дальності до 60 км. Для стійкої роботи в умовах РЕБ він оснащений трьома типами каналів зв'язку, а для навігації використовує власну інерціальну систему, незалежну від GPS.

Крейсерська швидкість дрона — 19 м/с (близько 68 км/год), а максимальна — до 30 м/с (108 км/год). Робоча висота польоту — 3-3,5 км, що робить його малопомітним для ППО. Безпілотник стійкий до вітру до 17 м/с. Дрон оснащений гіростабілізованою камерою з 30-кратним оптичним і 140-кратним гібридним зумом, що дає змогу вести спостереження з великої висоти. Відео передається двома зашифрованими цифровими потоками у високій якості (1060p).

Демонстрація дрона SH-2

Вага пристрою становить близько 10 кг. Запуск здійснюється з рук, а посадка — "на живіт", без парашута. Автопілот дає змогу літати за заданим маршрутом, а ручне керування потрібне в основному під час посадки. Для ефективного управління рекомендується екіпаж із трьох операторів. Стандартний курс навчання триває три тижні для новачків і 1-2 тижні для пілотів із суміжним досвідом.

Наразі частка українських компонентів невелика, але розробники мають намір локалізувати виробництво ключових елементів, таких як мотори та оптика. Ще планують автоматизувати посадку. Головна конкурентна перевага SH-2 — низька вартість, яка досягається за рахунок використання готових комерційних запчастин. Поточні виробничі потужності обмежені — менше 100 одиниць на рік.

