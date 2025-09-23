Дальность 60 км и устойчивость к РЭБ: дешевый дрон-разведчик SH-2 представлен в Украине (видео)

Украинский стартап презентовал тактический беспилотный комплекс SH-2. Это дрон-разведчик самолетного типа, который благодаря использованию коммерческих компонентов стоит в несколько раз дешевле аналогов, но при этом обладает высокой дальностью и устойчивостью к РЭБ.

Новинку показали на выставке Defense Tech Valley 2025. Дрон уже поставляется в отдельные боевые подразделения, пишет Militarnyi.com.

SH-2 способен находиться в воздухе до трех часов и работать на дальности до 60 км. Для устойчивой работы в условиях РЭБ он оснащен тремя типами каналов связи, а для навигации использует собственную инерциальную систему, независимую от GPS.

Крейсерская скорость дрона — 19 м/с (около 68 км/ч), а максимальная — до 30 м/с (108 км/ч). Рабочая высота полета — 3-3,5 км, что делает его малозаметным для ПВО. Беспилотник устойчив к ветру до 17 м/с. Дрон оснащен гиростабилизированной камерой с 30-кратным оптическим и 140-кратным гибридным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты. Видео передается по двум зашифрованным цифровым потокам в высоком качестве (1060p).

Демонстрация дрона SH-2

Вес устройства составляет около 10 кг. Запуск производится с рук, а посадка — "на живот", без парашюта. Автопилот позволяет летать по заданному маршруту, а ручное управление требуется в основном при посадке. Для эффективного управления рекомендуется экипаж из трех операторов. Стандартный курс обучения длится три недели для новичков и 1–2 недели для пилотов со смежным опытом.

На данный момент доля украинских компонентов невелика, но разработчики намерены локализовать производство ключевых элементов, таких как моторы и оптика. Еще планируют автоматизировать посадку. Главное конкурентное преимущество SH-2 — низкая стоимость, которая достигается за счет использования готовых коммерческих запчастей. Текущие производственные мощности ограничены — менее 100 единиц в год.

