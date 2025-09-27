Війна в Україні: що робити, якщо відключився або неправильно працює GPS під час тривог

Під час російських атак в Україні можуть відбуватися збої в роботі супутникової навігації GPS, які спричиняють неприємні проблеми.

Збивається час, неправильно або зовсім не відображається геолокація, тому людям складно знайти дорогу по карті або викликати таксі. Фокус розповість, що робити в таких ситуаціях.

Чому пропадає GPS в Україні

У листопаді 2024 року в Генеральному штабі ЗСУ пояснили, що під час відбиття повітряних атак росіян використовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS — ця технологія називається "спуфінгом". Завдяки їй ракети та ударні дрони, такі як "Шахед", думають, що летять зовсім в іншому місці, і змінюють маршрут.

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, що використовується мобільними телефонами в режимі автоматичного уточнення часу. З огляду на це доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватись", — попередили фахівці з радіоелектронної боротьби в Генеральному штабі Збройних Сил України.

У результаті смартфон може показувати, що людина замість Києва перебуває в Мінську, Курську або навіть в Африці. Деякі мобільні телефони налаштовані на автоматичне визначення часового поясу за геолокацією, тому час змінюється.

Що робити, якщо не працює GPS

Насамперед, краще назовсім відключити функцію автоматичного визначення часу в телефоні і виставити його вручну. В iPhone потрібно відкрити налаштування, знайти пункт меню "Загальні", потім — "Дата і час" і відключити автоматичне визначення часового поясу.

В Android алгоритм схожий, хоча може відрізнятися залежно від версії ОС або програмної оболонки. У блоці "Дата і час" потрібно зайти в пункт "Використовувати геодані" і перемістити в неактивне положення повзунок "Використовувати геодані". Якщо такого пункту немає, слід вимкнути в цілому автоматичне налаштування часового поясу.

Налаштування дати та часу в iOS Налаштування дати та часу на Android

Якщо під час відкриття карти місце розташування пристрою відображається зовсім в іншому місці, наприклад, у Росії або Білорусі, краще вимкнути геолокацію. Маршрут при цьому все одно можна побудувати, вказавши відповідні адреси локацій. Те саме стосується виклику таксі — потрібно встановити маркер вручну або прописати адресу.

Якщо ж сигнал GPS зник, коли повітряна тривога не оголошена, то причиною може бути низький рівень заряду пристрою або його несправність. Певні плівки для тонування вікон автомобіля мають металеву основу, що блокує GPS-сигнали.

Google у таких випадках рекомендує:

встановити сторонній додаток, що визначає статус GPS;

вийти на вулицю і перевірити наявність сигналу GPS просто неба;

переконатися, що додаток визначає місце розташування за сигналом GPS, а не якось інакше;

перевірити дозволи "Карт Google" і перевірити, за яких умов вони можуть визначати місце розташування.

Раніше писали, що Китай витісняє GPS по всьому світу власною навігаційною системою Beidou. Наразі BeiDou займає понад 70% внутрішнього споживчого ринку Китаю. Очікується, що до 2028 року кількість нових терміналів і пристроїв, сумісних із цією технологією, перевищить 400 мільйонів одиниць.

Нещодавно вчені створили нову систему супутникової навігації, що визначає місце розташування в десятки разів точніше за GPS. Вона використовує супутникові зображення і зображення з вулиць.