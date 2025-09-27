Война в Украине: что делать, если отключился или неправильно работает GPS во время тревог

Во время российских атак в Украине могут происходить сбои в работе спутниковой навигации GPS, которые вызывают неприятные проблемы.

Сбивается время, неправильно или вовсе не отображается геолокация, поэтому людям сложно найти дорогу по карте или вызвать такси. Фокус расскажет, что делать в таких ситуациях.

Почему пропадает GPS в Украине

В ноябре 2024 года в Генеральном штабе ВСУ объяснили, что во время отражения воздушных атак россиян используются средства радиоэлектронной борьбы. В частности, применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS — эта технология называется "спуфингом". Благодаря ей ракеты и ударные дроны, такие как "Шахед", думают, что летят совсем в другом месте, и меняют маршрут.

"Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которое используется мобильными телефонами в режиме автоматического уточнения времени. Учитывая это целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", — предупредили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В результате смартфон может показывать, что человек вместо Киева находится в Минске, Курске или даже в Африке. Некоторые мобильные телефоны настроены на автоматическое определение часового пояса по геолокации, поэтому время меняется.

Что делать, если не работает GPS

Первым делом, лучше насовсем отключить функцию автоматического определения времени в телефоне и выставить его вручную. В iPhone нужно открыть настройки, найти пункт меню "Общие", затем — "Дата и время" и отключить автоматическое определение часового пояса.

В Android алгоритм похож, хотя может отличаться в зависимости от версии ОС или программной оболочки. В блоке "Дата и время" нужно зайти в пункт "Использовать геоданные" и переместить в неактивное положение ползунок "Использовать геоданные". Если такого пункта нет, следует выключить в целом автоматическую настройку часового пояса.

Настройка даты и времени в iOS Настройка даты и времени на Android

Если при открытии карты местоположение устройства отображается совсем в другом месте, например, в России или Беларуси, лучше отключить геолокацию. Маршрут при этом все равно можно построить, указав соответствующие адреса локаций. То же касается вызова такси — нужно установить маркер вручную или прописать адрес.

Если же сигнал GPS пропал, когда воздушная тревога не объявлена, то причиной может быть низкий уровень заряда устройства или его неисправность. Определенные пленки для тонировки окон автомобиля имеют металлическую основу, блокирующую GPS-сигналы.

Google в таких случаях рекомендует:

установить стороннее приложение, определяющее статус GPS;

выйти на улицу и проверить наличие сигнала GPS под открытым небом;

убедиться, что приложение определяет местоположение по сигналу GPS, а не как-то иначе;

проверить разрешения "Карт Google" и проверить, при каких условиях они могут определять местоположение.

Ранее писали, что Китай вытесняет GPS по всему миру собственной навигационной системой Beidou. На данный момент BeiDou занимает более 70% внутреннего потребительского рынка Китая. Ожидается, что к 2028 году количество новых терминалов и устройств, совместимых с этой технологией, превысит 400 миллионов единиц.

Недавно ученые создали новую систему спутниковой навигации, определяющую местоположение в десятки раз точнее GPS. Она использует спутниковые изображения и изображения с улиц.