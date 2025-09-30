Учені швидко добувають рідкоземельні метали зі сміття: поставки Китаю більше не потрібні

Метод надшвидкого імпульсного нагріву дає змогу вилучати рідкоземельні елементи з електронних відходів із виходом 90%.

Вчені з Університету Райса представили метод вилучення рідкоземельних елементів (РЗЕ) з непотрібних магнітів. Ця технологія обіцяє значні екологічні та економічні переваги порівняно з традиційними методами переробки, пише Proceedings of the National Academy of Sciences.

Цей підхід узгоджується із зусиллями США зі зміцнення внутрішніх поставок мінеральних ресурсів і зниження залежності від імпорту критично важливих матеріалів з Китаю.

Як видобувають рідкоземельні метали

Традиційна переробка рідкоземельних елементів енергоємна і призводить до утворення токсичних відходів. Новий підхід використовує так званий миттєвий джоулів нагрів (МДЖН). З його допомогою температура матеріалу підвищується до тисяч градусів буквально за мілісекунди. Також застосовується газоподібний хлор для вилучення РЗЕ. Все це в сукупності дає можливість витягти рідкоземельні метали за лічені секунди. Цей метод не потребує використання води або кислот, підкреслюють дослідники.

Рідкоземельні елементи Фото: Вiкiпедiя

Хлор застосовується, щоб залізо, кобальт та інші метали, що не належать до рідкоземельних елементів, випаровувалися першими, залишаючи оксиди рідкоземельних елементів. Це спрацювало на відходах магнітів з неодиму, заліза, бору і самарію, кобальту. Завдяки точному контролю температури протягом кількох секунд не рідкісноземельні елементи перетворюються на леткі хлориди, які повністю відокремлюються від твердих рідкісноземельних металів.

Дослідники досягли понад 90% чистоти і виходу під час вилучення РЗЕ за один етап. При цьому вони домоглися зниження енергоспоживання на 87%, викидів парникових газів на 84% і експлуатаційних витрат на 54% порівняно з гідрометалургією.

Новий надшвидкий метод дає змогу будувати як невеликі, так і великі переробні установки поблизу пунктів збору електронних відходів. Вони зможуть швидко і чисто переробляти відпрацьовані магніти, знижуючи транспортні витрати і вплив на навколишнє середовище.

