Вірусний контент заполонить мережу: творці "МастерШефа" знайшли несподіване застосування ШІ

Французька продюсерська компанія Banijay Entertainment, відома своїми реаліті-шоу "Великий брат" і "МастерШеф", використовує стартап Moments Lab у сфері штучного інтелекту, щоб завоювати популярність у YouTube.

Вона використовує технологію, щоб вивчати аудиторію і рекламодавців, а потім створювати вірусні ролики. Про це стало відомо виданню Business Insider.

Banijay Entertainment вже публікує в YouTube повні випуски своїх шоу, але хоче збільшити свою присутність на майданчику за допомогою коротких роликів. Вона використовує штучний інтелект для індексації 200 000 годин контенту, ґрунтуючись на таких даних, як мовлення, деталі сцен і емоції, щоб знайти найцікавіші моменти. ШІ може отримувати підказки, наприклад, зібрати 10 найкращих рецептів у "МастерШеф".

"Нам потрібно в 100 разів збільшити кількість контенту, що розміщується в соціальних мережах. Усе дуже просто", — заявив в інтерв'ю Business Insider Деміен В'єль, директор із цифрових технологій та інновацій Banijay. — "Штучний інтелект не завжди блищить. Зараз найбільша революція — це індексація 200 000 годин архівів для пошуку важливих моментів".

Поки ще рано судити про те, як ШІ може вплинути на прибуток компаній. За ідеєю, активніше розміщення контенту в соціальних мережах має принести більше грошей від реклами, які можна буде вкласти у виробництво нового контенту. ШІ також допомагає визначати, які шоу і де просувати, з огляду на місцеві та зарубіжні закони.

Компанія починає розуміти, наскільки великі можливості ШІ. За три місяці тестування алгоритм скоротив час пошуку потрібних фрагментів для роликів на цілих 80%. За оцінками Деміена В'єлья, Banijay зможе створювати в 100 разів більше кліпів за ціною 10 доларів за штуку, замість нинішніх 800 доларів, завдяки централізації пошуку і монтажу в 23 країнах.

Політика Banijay збігається з рухом у Голлівуді, коли багато компаній шукають інноваційні способи заробітку на вже існуючій інтелектуальній власності, виводячи її в соціальні мережі. YouTube став центральною платформою для таких експериментів, адже вже багато місяців поспіль займає найбільшу частку переглядів у США на телевізорах, обійшовши Netflix і Disney.

