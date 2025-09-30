Вирусный контент заполонит сеть: создатели "МастерШефа" нашли неожиданное применение ИИ

Французская продюсерская компания Banijay Entertainment, известная своими реалити-шоу "Большой брат" и "МастерШеф" использует стартап Moments Lab в сфере искусственного интеллекта, чтобы завоевать популярность в YouTube.

Она использует технологию, чтобы изучать аудиторию и рекламодателей, а затем создавать вирусные ролики. Об этом стало известно изданию Business Insider.

Banijay Entertainment уже публикует в YouTube полные выпуски своих шоу, но хочет увеличить свое присутствие на площадке с помощью коротких роликов. Она использует искусственный интеллект для индексации 200 000 часов контента, основываясь на таких данных, как речь, детали сцен и эмоции с целью найти самые интересные моменты. ИИ может получать подсказки, например, собрать 10 лучших рецептов в "МастерШеф".

"Нам нужно в 100 раз увеличить количество контента, размещаемого в социальных сетях. Все очень просто", — заявил в интервью Business Insider Дэмиен Вьель, директор по цифровым технологиям и инновациям Banijay. — "Искусственный интеллект не всегда блещет. Сейчас самая большая революция — это индексация 200 000 часов архивов для поиска важных моментов".

Пока еще рано судить о том, как ИИ может повлиять на прибыль компаний. По идее, более активное размещение контента в социальных сетях должно принести больше денег от рекламы, которые можно будет вложить в производство нового контента. ИИ также помогает определять, какие шоу и где продвигать, учитывая местные и зарубежные законы.

Компания начинает понимать, насколько велики возможности ИИ. За три месяца тестирования алгоритм сократил время поиска нужных фрагментов для роликов на целых 80%. По оценкам Дэмиена Вьелья, Banijay сможет создавать в 100 раз больше клипов по цене 10 долларов за штуку, вместо нынешних 800 долларов, благодаря централизации поиска и монтажа в 23 странах.

Политика Banijay совпадает с движением в Голливуде, когда многие компании ищут инновационные способы заработка на уже существующей интеллектуальной собственности, выводя ее в социальные сети. YouTube стал центральной платформой для таких экспериментов, ведь уже много месяцев подряд занимает самую большую долю просмотров в США на телевизорах, обойдя Netflix и Disney.

