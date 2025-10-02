Китаянка вкрала майже 7 млрд доларів: на її рахунках виявили 61 тисячу біткоїнів

47-річна Чжимінь Цянь, також відома як Яді Чжан, визнала себе винною у криптовалютному шахрайстві, а саме у вилученні гаманців із 61 000 біткоїнів на суму понад 5,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $7 млрд).

Related video

Жінка організувала шахрайську схему в Китаї в період з 2014 до 2017 року, в результаті якої ошукала понад 128 тисяч вкладників своєї компанії Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Вона обіцяла жертвам доходи в 300%, а вкрадені в них кошти переводила в біткоїни, пише The Guardian.

Британська влада, яка розслідувала цю справу з китайськими колегами, домоглася прориву в розслідуванні, провівши обшук в маєтку в Гемпстеді у 2018 році та вилучивши в Цянь пристрої з 61 000 біткоїнів.

Лондонська поліція вважає, що це найбільше вилучення криптовалюти у світі.

У Королівському суді Саутуарка підозрювана визнала себе винною в придбанні криптовалюти, що є злочинним майном, і володінні нею в період з жовтня 2017 року по квітень 2024 року.

У 2017-му Чжимінь втекла з Китаю за підробленим паспортом Сент-Кітс і Невіс і в'їхала до Великої Британії, де рік потому спробувала відмити гроші, купивши нерухомість за допомогою 43-річної китаянки Цзянь Вень.

Вень приїхала до Великої Британії 2007-го і з 2011 до 2017 року скромно жила в Лідсі, а потім влаштувалася в китайський ресторан на винос на південному сході Лондона.

Цзянь Вень допомагала злочинниці відмивати гроші Фото: Скриншот

У вересні 2017 року вона переїхала до Цянь у шестикімнатний будинок у Гемпстед-Гіт на півночі Лондона. Відмиваючи гроші, отримані внаслідок шахрайства, Вень роз'їжджала на дорогому авто, а за півтора року привезла сина з Китаю вчитися в приватній школі.

Чжимінь Цянь втекла після того, як поліція провела обшук у маєтку в Гемпстеді, відомому як "Манор-хаус", і вилучила банківську скриньку із цифровими гаманцями, що містили величезні суми в біткоїнах.

Її подільниця наполягала, що й гадки не мала, що біткоїни були отримані в результаті шахрайства, і стверджувала, що Цянь обдурила її. Вона розповіла, що допомагала подрузі керувати ювелірним бізнесом, що має філії в Сінгапурі, Малайзії та Китаї.

У січні цього року суддя зобов'язав Вень повернути понад 3 мільйони фунтів стерлінгів протягом трьох місяців, інакше їй доведеться відбути ще сім років тюремного ув'язнення. Стягувана сума складалася з біткоїнів і двох об'єктів нерухомості в Дубаї.

У травні 2024 року Вень була засуджена до шести років і восьми місяців тюремного ув'язнення за участь у шахрайстві.

Що стосується Цянь, то голова відділу по боротьбі з економічними та кіберзлочинами столичної поліції Вілл Лайн заявив:

"Це одна з найбільших справ про відмивання грошей в історії Великої Британії та одна з найбільших справ, пов'язаних із криптовалютою, у світі. Я неймовірно пишаюся своєю командою. Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами нам вдалося отримати переконливі докази злочинного походження криптоактивів, які Цянь намагалася відмити у Великій Британії... Мої думки з тисячами жертв, ошуканих цією схемою".

Сержантка Ізабелла Гротто, яка очолювала розслідування, додала, що над цією справою її команда працювала багато років.

"Коли наша команда знайшла Чжимінь Цянь, вона п'ять років переховувалася від правосуддя, і її арешт поклав початок складному розслідуванню, яке вимагає збору доказів із різних юрисдикцій і ретельного вивчення тисяч документів", — зазначила вона, додавши, що дуже пишається своїми колегами.

Велика Британія має намір утримати вилучені активи для покриття бюджетних дефіцитів, тоді як численні китайські постраждалі вимагають повернення своїх грошей.

Вирок криптошахрайці, яка писала в щоденнику, що мріяла стати "богинею" і "королевою", оголосять пізніше.

Раніше повідомлялося, що гра в Steam після оновлення вкрала у геймерів $150 тисяч.

Нагадаємо, новий токен Трампа приніс родині мільярди в перший день торгів.