Китаянка украла почти 7 млрд долларов: на ее счетах выявили 61 тысячу биткоинов

47-летняя Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала себя виновной криптовалютном мошенничестве, а именнно в изъятии кошельков с 61 000 биткоинов на сумму свыше 5,5 млрд фунтов стерлингов (около $7 млрд).

Женщина организовала мошенническую схему в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого обманула более 128 тысяч вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Она обещала жертвам доходы в 300%, а украденные у них средства переводила в биткоины, пишет The Guardian.

Британские власти, которые расследовали это дело с китайскими коллегами, добились прорыва в расследовании, проведя обыск в особняке в Хэмпстеде в 2018 году и изъяв у Цянь устройства с 61 000 биткоинов.

Лондонская полиция считает, что это крупнейшее изъятие криптовалюты в мире.

В Королевском суде Саутуарка подозреваемая признала себя виновной в приобретении криптовалюты, являющейся преступным имуществом, и владении ею в период с октября 2017 года по апрель 2024 года.

В 2017-м Чжиминь бежала из Китая по поддельному паспорту Сент-Китс и Невис и въехала в Великобританию, где год спустя попыталась отмыть деньги, купив недвижимость с помощью 43-летней китаянки Цзянь Вэнь.

Вэнь приехала в Великобританию в 2007-м и с 2011 по 2017 год скромно жила в Лидсе, а затем устроилась в китайский ресторан на вынос на юго-востоке Лондона.

Цзянь Вэнь помогала преступнице отмывать деньги Фото: Скриншот

В сентябре 2017 года она переехала к Цянь в шестикомнатный дом в Хэмпстед-Хит на севере Лондона. Отмывая деньги, полученные в результате мошенничества, Вэнь разъезжала на дорогом авто, а через полтора года привезла сына из Китая учиться в частной школе.

Чжиминь Цянь сбежала после того, как полиция провела обыск в поместье в Хэмпстеде, известном как "Манор-хаус", и изъяла банковскую ячейку с цифровыми кошельками, содержащими огромные суммы в биткоинах.

Ее подельница настаивала, что понятия не имела, что биткоины были получены в результате мошенничества, и утверждала, что Цянь обманула ее. Она рассказала, что помогала подруге управлять ювелирным бизнесом, имеющим филиалы в Сингапуре, Малайзии и Китае.

В январе этого года судья обязал Вэнь вернуть более 3 миллионов фунтов стерлингов в течение трех месяцев, иначе ей придется отбыть еще семь лет тюремного заключения. Взыскиваемая сумма состояла из биткоинов и двух объектов недвижимости в Дубае.

В мае 2024 года Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в мошенничестве.

Что касается Цянь, то глава отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями столичной полиции Уилл Лайн заявил:

"Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых крупных дел, связанных с криптовалютой, в мире. Я невероятно горжусь своей командой. Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами нам удалось получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пыталась отмыть в Великобритании… Мои мысли с тысячами жертв, обманутых этой схемой".

Сержант Изабелла Гротто, возглавлявшая расследование, добавила, что над этим делом ее команда работала много лет.

"Когда наша команда нашла Чжиминь Цянь, она пять лет скрывалась от правосудия, и ее арест положил начало сложному расследованию, требующему сбора доказательств из разных юрисдикций и тщательного изучения тысяч документов", – отметила она, добавив, что очень гордится своими коллегами.

Великобритания намерена удержать изъятые активы для покрытия бюджетных дефицитов, тогда как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата своих денег.

Приговор криптомошеннице, которая писала в дневнике, что мечтала стать "богиней" и "королевой", объявят позже.

