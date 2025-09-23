Имела 200 положительных отзывов: игра в Steam после обновления украла у геймеров $150 тысяч
Компания Valve удалила из сервиса Steam игру BlockBlasters после того, как в ней было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Игра почти два месяца была доступна на геймеров и "выкачивала" криптовалюту из их цифровых кошельков.
Игру BlockBlasters запустили в Steam 30 июля 2025 года, а после ее обновления игроки стали сообщать о краже денег с криптокошельков, сообщает BRAMA. Особый резонанс вызвало заявление латвийского стримера Раиса Плавнякса(rastaland.TV), который сообщил, что у него были украдены деньги во время сбора средств на лечение рака 4-й степени.
Латвиец потерял $32 000, а всего игра украла около $150 000 с около 480 криптокошельков. После случая с rastaland.TV геймеры мобилизовались в соцсетях, и Valve удалили игру 21 сентября. В настоящее время BlockBlasters удалена с платформы Steam, и искать файлы игры за ее пределами не рекомендуется, поскольку они все еще могут представлять опасность.
Проект BRAMA объясняет, что игра BlockBlasters воровала деньги через скам-кампанию. Стримерам предлагали продвигать игру за деньги и инструктировали, как скачать версию с криптодрейнером, который "выкачивал" из кошельков криптовалюту.
BlockBlasters была верифицирована в Steam и имела более 200 положительных отзывов.
Официальных комментариев компании Valve относительно инцидента с вредоносным программным обеспечением в игре на момент публикации новости нет.
