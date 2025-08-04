GTA могут удалить с магазинов: платежные системы вновь ударили по онлайн площадкам

Платежные системы вновь ужесточают требования к играм для взрослых, и это касается уже не только Steam или Itch. Под ударом могут оказаться серии GTA, Duke Nukem и Saints Row.

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Zoom Platform, магазин игр без DRM-защиты, недавно подтвердил, что с ним связалась платежная система из-за опасений, высказанных неназванным коллегой по отрасли, сообщает GamesRadar+. Вместо того чтобы сдаться, Zoom вступил в интенсивные переговоры с PayPal и Stripe, в результате чего был найден обходной путь, позволяющий защитить как свободный доступ к играм, так и безопасность клиентов.

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В ходе трудных переговоров магазин и платежные системы выработали новую систему кошельков, позволяющую пользователям заранее загружать средства, вероятно, разработанную для обхода отслеживания отдельных покупок для взрослых, и дополнительный уровень двухфакторной аутентификации. Это важный защитный механизм, поскольку платформы борются за то, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке, не ставя под угрозу свой каталог. Zoom Platform четко обозначила свою позицию. Магазин не будет удалять никакие игры и остается твердой в своей поддержке художественной свободы.

Каталог данного магазина представляет собой смесь ностальгических игр и культовых раритетов — от винтажных образовательных игр до сайд-скроллеров серии Duke Nukem. Но даже эти старые, до сих пор популярные игры-гиганты могут оказаться под угрозой. В ходе внутренних переговоров такие классические серии игр, как GTA, Duke Nukem и Saints Row, были названы потенциальными целями ужесточения контроля. Это тревожный сигнал, так как подобные репрессии могут теперь выходить за рамки только откровенных игр с взрослым контентом.

Если организации, выступающие за цензуру, получат свое, то все эти игры в момент станут недоступными, и коснется это далеко не одной платформы, так как крупные платежные системы являются универсальным посредником для гигантов в сфере продажи игр онлайн. Обычно удаление игры с одного магазина сразу же сопровождалось их удалением с большинства площадок.

Это более глобальный, острый и крайне опасный вопрос, который разделяют разработчики по всей отрасли: сегодня под прицелом этих организаций будут игры для взрослых, завтра — сатира, насилие или все, что может кого-то задеть. Куда приведет эта новая политика, никто не знает, но атмосфера напряженности сохраняется:, ведь ни одна игра, какой бы культовой она ни была, не застрахована от этого, как показали недавние события.

Группы, такие как Collective Shout, которые ранее уже нацеливались на GTA V в Австралии, ведут свою кампанию дальше — и занимаются этим уже более десяти лет. Именно они стали инициатором глобальной чистки игр в Steam и Itch, в результате которых были удалены сотни игр для взрослых.

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