GTA можуть видалити з магазинів: платіжні системи знову вдарили по онлайн-майданчиках

Платіжні системи знову посилюють вимоги до ігор для дорослих, і це стосується вже не тільки Steam або Itch. Під ударом можуть опинитися серії GTA, Duke Nukem і Saints Row.

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Zoom Platform, магазин ігор без DRM-захисту, нещодавно підтвердив, що з ним зв'язалася платіжна система через побоювання, висловлені неназваним колегою по галузі, повідомляє GamesRadar+. Замість того щоб здатися, Zoom вступив в інтенсивні переговори з PayPal і Stripe, унаслідок чого було знайдено обхідний шлях, що дає змогу захистити як вільний доступ до ігор, так і безпеку клієнтів.

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Під час важких переговорів магазин і платіжні системи виробили нову систему гаманців, що дає змогу користувачам заздалегідь завантажувати кошти, імовірно, розроблену для обходу відстеження окремих покупок для дорослих, і додатковий рівень двофакторної аутентифікації. Це важливий захисний механізм, оскільки платформи борються за те, щоб залишитися конкурентоспроможними на ринку, не ставлячи під загрозу свій каталог. Zoom Platform чітко позначила свою позицію. Магазин не видалятиме жодних ігор і залишається твердим у своїй підтримці художньої свободи.

Каталог цього магазину являє собою суміш ностальгічних ігор і культових раритетів — від вінтажних освітніх ігор до сайд-скролерів серії Duke Nukem. Але навіть ці старі, досі популярні ігри-гіганти можуть опинитися під загрозою. Під час внутрішніх переговорів такі класичні серії ігор, як GTA, Duke Nukem і Saints Row, були названі потенційними цілями посилення контролю. Це тривожний сигнал, оскільки подібні репресії можуть тепер виходити за рамки тільки відвертих ігор з дорослим контентом.

Якщо організації, які виступають за цензуру, отримають своє, то всі ці ігри в мить стануть недоступними, і торкнеться це далеко не однієї платформи, оскільки великі платіжні системи є універсальним посередником для гігантів у сфері продажу ігор онлайн. Зазвичай видалення гри з одного магазину одразу ж супроводжувалося їх видаленням з більшості майданчиків.

Це більш глобальне, гостре і вкрай небезпечне питання, яке поділяють розробники з усієї галузі: сьогодні під прицілом цих організацій будуть ігри для дорослих, завтра — сатира, насильство або все, що може когось зачепити. Куди приведе ця нова політика, ніхто не знає, але атмосфера напруженості зберігається, адже жодна гра, якою б культовою вона не була, не застрахована від цього, як показали нещодавні події.

Групи, такі як Collective Shout, які раніше вже націлювалися на GTA V в Австралії, ведуть свою кампанію далі — і займаються цим уже понад десять років. Саме вони стали ініціатором глобального чищення ігор у Steam і Itch, унаслідок яких було видалено сотні ігор для дорослих.

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