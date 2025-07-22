"Поставте це на перший план": Гейб Ньюелл поділився секретом успіху Valve

Гейб Ньюелл не церемониться, коли мова заходить про поради для стартапів. У недавньому інтерв'ю із Залкар Салієвим співзасновник Valve розкрив секрети успішності свого бізнесу.

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Перше, що порадив мільярдер Ньюелл, це забути про яскраві презентації та неспокійні зустрічі з венчурними інвесторами — він стверджує, що якщо стартап не створює цінність для людей, то він уже збився зі шляху, повідомляє GamesRadar+. Секрет успіху простий — задоволені клієнти, задоволені співробітники і надійні партнери.

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За словами Ньюелла, занадто багато підприємців-початківців потрапляють у пастку, збираючи гроші до того, як створять щось значуще. Він називає це "глибоко відволікаючим" способом запуску бізнесу. А справжньою катастрофою він вважає залучення капіталу на основі перебільшених обіцянок, а потім спроби виправдати все це. За його словами, так ви швидко витратите гроші та час.

Фрагмент інтерв'ю з главою Valve

Замість цього глава Valve закликає підприємців зосередитися на найважливішому. "Зробіть своїх клієнтів щасливішими", — каже він. Це звучить просто, але він наполягає, що це основа всього. Відкиньте галас, ігноруйте стартап-театр і поставте людей, які дійсно використовують ваш продукт, на перший план. Звідти імпульс наростає природним чином. Все інше — включно з фінансуванням, як правило, стає на свої місця.

Ньюелл не обмежився розмовами про бізнес. У тому ж інтерв'ю він торкнувся теми штучного інтелекту, припустивши, що завдяки інструментам ШІ ми скоро побачимо, як люди, які не мають досвіду програмування, перевершать досвідчених програмістів. Смілива заява від людини, яка провела десятиліття в технологічній сфері. Подобається це чи ні, але це класичний Гейб Ньюелл — він кидає виклик нормам, відкидає зайве і вказує прямо на те, що важливо.

Що виділяє Valve на тлі всіх інших компаній

Що відрізняє Valve від інших компаній в ігровій індустрії, то це не тільки її популярні ігри або домінуюче становище Steam, а й відома проста структура компанії та культура, заснована на автономії. Розробники не прив'язані до проєктів, до яких вони втратили інтерес; якщо хтось у Valve втрачає інтерес, він може вільно перейти до чогось зовсім іншого. Ця свобода самоврядування не тільки підтримує творчий потенціал, а й означає, що ігри, які створюються, народжуються зі справжнього прагнення, а не з корпоративних вимог — що є рідкістю в індустрії, одержимій термінами, дедлайнами та сиквелами.

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