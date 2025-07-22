"Поставьте это на первый план": Гейб Ньюэлл поделился секретом успеха Valve

Гейб Ньюэлл не церемонится, когда речь заходит о советах для стартапов. В недавнем интервью с Залкар Салиевым соучредитель Valve раскрыл секреты успешности своего бизнеса.

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Первое, что посоветовал миллиардер Ньюэлл, это забыть о ярких презентациях и беспокойных встречах с венчурными инвесторами — он утверждает, что если стартап не создает ценность для людей, то он уже сбился с пути, сообщает GamesRadar+. Секрет успеха прост - довольные клиенты, удовлетворенные сотрудники и надежные партнеры.

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По словам Ньюэлла, слишком многие начинающие предприниматели попадают в ловушку, собирая деньги до того, как создадут что-то значимое. Он называет это "глубоко отвлекающим" способом запуска бизнеса. А настоящей катастрофой он считает привлечение капитала на основе преувеличенных обещаний, а затем попытки оправдать все это. По его словам, так вы быстро потратите деньги и время.

Фрагмент интервью с главой Valve

Вместо этого глава Valve призывает предпринимателей сосредоточиться на самом важном. "Сделайте своих клиентов счастливее", — говорит он. Это звучит просто, но он настаивает, что это основа всего. Отбросьте шумиху, игнорируйте стартап-театр и поставьте людей, которые действительно используют ваш продукт, на первый план. Оттуда импульс нарастает естественным образом. Все остальное — включая финансирование, как правило, становится на свои места.

Ньюэлл не ограничился разговорами о бизнесе. В том же интервью он коснулся темы искусственного интеллекта, предположив, что благодаря инструментам ИИ мы скоро увидим, как люди, не имеющие опыта программирования, превзойдут опытных программистов. Смелое заявление от человека, который провел десятилетия в технологической сфере. Нравится это или нет, но это классический Гейб Ньюэлл — он бросает вызов нормам, отбрасывает лишнее и указывает прямо на то, что важно.

Что выделяет Valve на фоне всех остальных компаний

Что отличает Valve от других компаний в игровой индустрии, так это не только ее популярные игры или доминирующее положение Steam, но и известная простая структура компании и культура, основанная на автономии. Разработчики не привязаны к проектам, к которым они потеряли интерес; если кто-то в Valve теряет интерес, он может свободно перейти к чему-то совершенно другому. Эта свобода самоуправления не только поддерживает творческий потенциал, но и означает, что игры, которые создаются, рождаются из подлинного стремления, а не из корпоративных требований — что является редкостью в индустрии, одержимой сроками, дедлайнами и сиквелами.

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