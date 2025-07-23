Режим 60 FPS і свій власний плейлист: з'явилися нові чутки про GTA 6

Grand Theft Auto 6 знову в центрі уваги завдяки новій порції чуток — і цього разу вони звучать дуже переконливо. Давно обговорюваний режим 60 fps для PS5 Pro знову з'явився в новинах, і тепер його підтверджують різні джерела. Крім цього вони стверджують, що гра отримає новий музичний режим після релізу.

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Grand Theft Auto 6 може отримати значне поліпшення продуктивності — принаймні, якщо вірити джерелу з індустрії HipHopGamer, повідомляє VideoGamer. Згідно з витоком, GTA 6 працюватиме зі швидкістю 60 кадрів за секунду, що є значним поліпшенням, імовірно, спрямованим на майбутню PS5 Pro.

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Хоча Rockstar не робила жодних офіційних заяв, HipHopGamer наполягає, що це не спекуляція. Ще більш цікавим є твердження, що GTA 6 включатиме "призначений для користувача музичний режим", натхненний функцією ESPN NFL 2K5, яка дає змогу гравцям завантажувати свої власні треки для прослуховування під час гри.

Твіт інсайдера, який стверджує про 60 кадрів за секунду на PS5 Pro

Подробиці поки мізерні, але цей режим, очевидно, планується випустити після запуску гри і може відкрити гравцям абсолютно нові можливості для формування власного звукового супроводу гри. Про можливість завантаження композицій також натякнув продюсер Джермейн Дюпрі, лауреат премії "Греммі", в окремих бесідах про музичні амбіції Rockstar.

Хоча Rockstar як і раніше зберігає характерну для себе стриманість, HipHopGamer раніше продемонстрував надійний доступ до інсайдерської інформації, точно розкривши функції WWE 2K25. Якщо цей режим 60 кадрів за секунду і функція настроюваного саундтрека дійсно з'являться, GTA 6 може стати новим рубежем не тільки в плані продуктивності, але і в плані персоналізації в серії.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

Також Фокус писав про те, що творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру. За його повідомленнями можна зрозуміти, що масштаб гри збільшиться в рази.