Режим 60 FPS и свой собственный плейлист: появились новые слухи о GTA 6
Grand Theft Auto 6 снова в центре внимания благодаря новой порции слухов — и на этот раз они звучат очень убедительно. Давно обсуждаемый режим 60 fps для PS5 Pro вновь появился в новостях, и теперь его подтверждают разные источники. Помимо этого они утверждают, что игра получить новый музыкальный режим после релиза.
Grand Theft Auto 6 может получить значительное улучшение производительности — по крайней мере, если верить источнику из индустрии HipHopGamer, сообщает VideoGamer. Согласно утечке, GTA 6 будет работать со скоростью 60 кадров в секунду, что является значительным улучшением, вероятно, направленным на предстоящую PS5 Pro.Важно
Хотя Rockstar не делала никаких официальных заявлений, HipHopGamer настаивает, что это не спекуляция. Еще более интересным является утверждение, что GTA 6 будет включать "пользовательский музыкальный режим", вдохновленный функцией ESPN NFL 2K5, которая позволяет игрокам загружать свои собственные треки для прослушивания во время игры.
Подробности пока скудны, но этот режим, по всей видимости, планируется выпустить после запуска игры и может открыть игрокам совершенно новые возможности для формирования собственного звукового сопровождения игры. О возможности загрузки композиций также намекнул продюсер Джермейн Дюпри, лауреат премии "Грэмми", в отдельных беседах о музыкальных амбициях Rockstar.
Хотя Rockstar по-прежнему хранит характерную для себя сдержанность, HipHopGamer ранее продемонстрировал надежный доступ к инсайдерской информации, точно раскрыв функции WWE 2K25. Если этот режим 60 кадров в секунду и функция настраиваемого саундтрека действительно появятся, GTA 6 может стать новым рубежом не только в плане производительности, но и в плане персонализации в серии.
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