Режим 60 FPS и свой собственный плейлист: появились новые слухи о GTA 6

Grand Theft Auto 6 снова в центре внимания благодаря новой порции слухов — и на этот раз они звучат очень убедительно. Давно обсуждаемый режим 60 fps для PS5 Pro вновь появился в новостях, и теперь его подтверждают разные источники. Помимо этого они утверждают, что игра получить новый музыкальный режим после релиза.

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Grand Theft Auto 6 может получить значительное улучшение производительности — по крайней мере, если верить источнику из индустрии HipHopGamer, сообщает VideoGamer. Согласно утечке, GTA 6 будет работать со скоростью 60 кадров в секунду, что является значительным улучшением, вероятно, направленным на предстоящую PS5 Pro.

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Хотя Rockstar не делала никаких официальных заявлений, HipHopGamer настаивает, что это не спекуляция. Еще более интересным является утверждение, что GTA 6 будет включать "пользовательский музыкальный режим", вдохновленный функцией ESPN NFL 2K5, которая позволяет игрокам загружать свои собственные треки для прослушивания во время игры.

Твит инсайдера, утверждающий о 60 кадрах в секунду на PS5 Pro

Подробности пока скудны, но этот режим, по всей видимости, планируется выпустить после запуска игры и может открыть игрокам совершенно новые возможности для формирования собственного звукового сопровождения игры. О возможности загрузки композиций также намекнул продюсер Джермейн Дюпри, лауреат премии "Грэмми", в отдельных беседах о музыкальных амбициях Rockstar.

Хотя Rockstar по-прежнему хранит характерную для себя сдержанность, HipHopGamer ранее продемонстрировал надежный доступ к инсайдерской информации, точно раскрыв функции WWE 2K25. Если этот режим 60 кадров в секунду и функция настраиваемого саундтрека действительно появятся, GTA 6 может стать новым рубежом не только в плане производительности, но и в плане персонализации в серии.

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