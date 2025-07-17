Радость оказалась ошибкой: баг Steam заставил инди-разработчиков считать себя миллионерами

Аналитическая панель Steam пережила небольшой сбой после хаоса, вызванного ежегодной летней распродажей, что на время убедило некоторых независимых разработчиков в том, что они стали настоящей сенсацией. В течение двух недель инструменты аналитики не работали, и некоторые разработчики увидели забавно завышенные цифры — миллионы добавлений в списки желаний, появившихся из ниоткуда.

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Один из разработчиков ретро-платформера Bzzzt пошутил, что такой всплеск интереса означает, что к следующей неделе он станет миллионером, сообщает GamesRadar+. Другие присоединились с похожими историями, например, Джейк Биркетт, создатель жуткой карточной игры Forbidden Solitaire, напоминающей страшную версию Balatro, который отметил, что его статистика тоже будто сошла с ума.

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Ситуация быстро превратилась в шутку в сообществе независимых разработчиков, которые насмешливо праздновали свое невероятное возвышение до королевской власти в списках желаний. Даже Constance, стильная рисованная игра в жанре экшн, про художницу, пытающуюся сбежать от самой себя, присоединилась к шутке, отметив, что их 14 миллионов списков желаний "звучат вполне правдоподобно".

Пример резкого скачка инди-игры в инструментах аналитики от Valve, которым поделился разработчик

К счастью и одновременному горю инди-разработчиков, Valve устранила сбой в аналитике, и цифры вернулись к чему-то, напоминающему реальность. Хотя большинство из них на самом деле не приобрели миллионы восторженных поклонников, временная ошибка, возможно, все же помогла повысить их узнаваемость. Если системы Steam были обмануты завышенными данными, возможно, эти игры получили повышение в алгоритмах рекомендаций, что привело к неплохому прорыву в мире инди-маркетинга.

Списки желаний (вишлисты) в Steam — это один из ключевых инструментов для выживания инди-разработчиков. Когда игрок добавляет игру в вишлист, он не только выражает интерес, но и подписывается на уведомления о скидках и релизе. Чем больше таких подписок, тем выше шанс, что игра всплывет в алгоритмах рекомендаций и попадет в промо-блоки магазина. Для малобюджетных проектов это бесплатный маркетинг: вишлисты напрямую влияют на видимость и потенциальные продажи игр в день запуска. Поэтому даже иллюзия резкого роста может вселить надежду — или вызвать панику, когда цифры возвращаются к реальности.

В то же время другим разработчикам уже реально стало не до шуток. Steam незаметно обновил свою политику, запретив игры, которые нарушают правила платежных систем или банков. Хотя этот шаг, по-видимому, направлен на ограничение конкретного контента, такого как определенные виды материалов для взрослых (большое количество подобных игр было удалено из магазина), он вызвал опасения по поводу более широких последствий для творческой свободы на платформе.

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