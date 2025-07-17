Радість виявилася помилкою: баг Steam змусив інді-розробників вважати себе мільйонерами

Аналітична панель Steam пережила невеликий збій після хаосу, спричиненого щорічним літнім розпродажем, що на деякий час переконало деяких незалежних розробників у тому, що вони стали справжньою сенсацією. Протягом двох тижнів інструменти аналітики не працювали, і деякі розробники побачили кумедно завищені цифри — мільйони додавань у списки бажань, що з'явилися з нізвідки.

Related video

Один із розробників ретро-платформера Bzzzt пожартував, що такий сплеск інтересу означає, що до наступного тижня він стане мільйонером, повідомляє GamesRadar+. Інші долучилися зі схожими історіями, наприклад, Джейк Біркетт, творець моторошної карткової гри Forbidden Solitaire, що нагадує страшну версію Balatro, який зазначив, що його статистика теж наче збожеволіла.

Важливо

Фанати розкритикували патч для Ready or Not і самі повернули в гру "дорослі" сцени

Ситуація швидко перетворилася на жарт у спільноті незалежних розробників, які глузливо святкували своє неймовірне звеличення до королівської влади у списках бажань. Навіть Constance, стильна мальована гра в жанрі екшн, про художницю, яка намагається втекти від самої себе, приєдналася до жарту, зазначивши, що їхні 14 мільйонів списків бажань "звучать цілком правдоподібно".

Приклад різкого стрибка інді-ігри в інструментах аналітики від Valve, яким поділився розробник

На щастя й одночасне горе інді-розробників, Valve усунула збій в аналітиці, і цифри повернулися до чогось, що нагадує реальність. Хоча більшість із них насправді не здобули мільйони захоплених шанувальників, тимчасова помилка, можливо, все ж допомогла підвищити їхню впізнаваність. Якщо системи Steam були обмануті завищеними даними, можливо, ці ігри отримали підвищення в алгоритмах рекомендацій, що призвело до непоганого прориву у світі інді-маркетингу.

Списки бажань (вішлисти) в Steam — це один із ключових інструментів для виживання інді-розробників. Коли гравець додає гру у вішлист, він не тільки висловлює інтерес, а й підписується на сповіщення про знижки та реліз. Що більше таких підписок, то вищий шанс, що гра спливе в алгоритмах рекомендацій і потрапить у промо-блоки магазину. Для малобюджетних проєктів це безкоштовний маркетинг: вішлисти безпосередньо впливають на видимість і потенційні продажі ігор у день запуску. Тому навіть ілюзія різкого зростання може вселити надію — або викликати паніку, коли цифри повертаються до реальності.

Водночас іншим розробникам уже реально стало не до жартів. Steam непомітно оновив свою політику, заборонивши ігри, які порушують правила платіжних систем або банків. Хоча цей крок, мабуть, спрямований на обмеження конкретного контенту, як-от певні види матеріалів для дорослих (велика кількість подібних ігор була видалена з магазину), він викликав побоювання з приводу більш широких наслідків для творчої свободи на платформі.

Раніше Фокус писав про те, що компанія Take-Two Interactive зареєструвала патент на нову технологію анімації в іграх. Шоста частина легендарної франшизи GTA може здивувати користувачів у цьому плані.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.