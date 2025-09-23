Мала 200 позитивних відгуків: гра в Steam після оновлення вкрала у геймерів $150 тисяч

Компанія Valve видалила з сервісу Steam гру BlockBlasters після того, як у ній було виявлено шкідливе програмне забезпечення. Гра майже два місяці була доступна на геймерів і "викачувала" криптовалюту з їхніх цифрових гаманців.

Гру BlockBlasters запустили в Steam 30 липня 2025 року, а після її оновлення гравці стали повідомляти про крадіжку грошей з криптогаманців, повідомляє BRAMA. Особливий резонанс викликала заява латвійського стрімера Раіса Плавнякса (rastaland.TV), який повідомив, що у нього були вкрадені гроші під час збору коштів на лікування раку 4-го ступеня.

Латвієць втратив $32 000, а всього гра вкрала близько $150 000 з близько 480 криптогаманців. Після випадку з rastaland.TV геймери мобілізувалися в соцмережах, і Valve видалити гру 21 вересня. Наразі BlockBlasters вилучено з платформи Steam, та шукати файли гри за її межами не рекомендується, оскільки вони все ще можуть становити небезпеку.

Проєкт BRAMA пояснює, що гра BlockBlasters крала гроші через скам-кампанію. Стрімерам пропонували просувати гру за гроші та інструктували, як завантажити версію з криптодрейнером, який "викачував" з гаманців криптовалюту.

BlockBlasters була верифікована в Steam і мала понад 200 позитивних відгуків.

Офіційних коментарів компанії Valve щодо інциденту зі шкідливим програмним забезпеченням у грі на момент публікації новини немає.

