Новый токен Трампа принес семье миллиарды в первый день торгов, — Wall Street Journal

1 сентября на биржах стартовала торговля новой криптовалютой семьи Трампа — токеном WLFI. Хотя его цена в первый день упала более чем на треть от пиковой стоимости, состояние семьи выросло более чем на $5 млрд, и это превышает суммарную стоимость всей недвижимости Дональда Трампа.

По информации Wall Street Journal, до этого только частные инвесторы могли приобрести WLFI, а обмен токенов был невозможен. Запуск торгов фактически предоставил семье Трампа первую реальную оценку их активов в этом проекте. В частности, семья президента, включая его самого, владеет чуть менее четверти всех токенов WLFI, а трое его сыновей являются соучредителями World Liberty. Сам же Дональд Трамп имеет статус "Соучредитель-эмеритус", и токены учредителей остаются заблокированными, то есть пока их нельзя продавать.

Как пишет издание, аналитики уже называют WLFI самым ценным активом семьи, превышая их десятилетние инвестиции в недвижимость. Хотя Трампы продолжают сделки с объектами по всему миру, криптовалюта принесла наиболее быстрый эффект, позволив оценить активы в реальном времени.

В частности, World Liberty Financial начала работу в прошлом году, во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Президент тогда обещал, что цифровые активы помогут "сделать Америку великой через крипто". Годом позже успех проекта поддерживался государственными инициативами по развитию криптовалют и популяризацией их экономического потенциала.

Перед запуском WLFI компания привлекла $750 млн от инвесторов для покупки токенов и объединилась с публичной компанией. По оценке The Wall Street Journal, семья Трампа может получить около $500 млн от сделки, поскольку им принадлежит большинство доходов от продажи токенов. Первый день торгов показал, что около $1 млрд токенов сменили владельцев всего за час. На крупнейшей бирже Binance WLFI торговался в пределах 24-30 центов за токен.

Также отмечается, что кроме WLFI, семья Трампа имеет доли в других цифровых активах. Например, они контролируют около 80% мемкоина $Trump и более половины Trump Media, платформы Truth Social, которая также хранит криптовалюту. Вместе эти активы оцениваются примерно в несколько миллиардов долларов.

Несмотря на успех, специалисты предупреждают, что реализация этого богатства может быть непростой, поскольку даже небольшие продажи криптовалют способны влиять на рыночную цену. Дополнительно ранние инвесторы WLFI смогут торговать только пятой частью своих токенов, а колебания цен делают точную оценку состояния семьи неустойчивой.

World Liberty заявляет, что токен создан для долгосрочного развития и планирует запуск мобильного приложения и стейблкоина USD1, привязанного к доллару. Более того, The Wall Street Journal пишет, что, по мнению, операционного директора Lorenzo Protocol Тед Тобар, токен действительно имеет потенциал стать важным элементом новой цифровой экономики.

Напомним, что в начале года за несколько часов после запуска мемкоин Трампа привлек 3 миллиарда долларов в объемах торговли и принес первым покупателям 70 миллионов долларов прибыли.

Также Фокус писал, что молдавский олигарх основал криптовалюту для содействия финансовым потокам в обход санкций против России, и за четыре месяца криптовалюта принесла бирже примерно 9,3 миллиарда долларов.