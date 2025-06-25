Молдавский олигарх основал криптовалюту для РФ: ее продали уже более чем на $9 миллиардов

Токен A7A5 создали для содействия финансовым потокам в обход санкций против России. По информации FT, его запустили беглый олигарх и банк оборонного сектора РФ, и за четыре месяца криптовалюта принесла бирже примерно 9,3 миллиарда долларов.

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Токен A7A5 называют первым стейблкоином, привязанным к рублю. Его в феврале официально запустили в Кыргызстане, как сообщили 25 июня в The Financial Times.

На недавно основанной бирже Grinex торгуют только A7A5, рублями и привязанным к доллару стейблкоином. На кошельки, связанные с ней, было переведено новых токенов на сумму $9,3 млрд. В стейблкоине указано, что он обеспечен рублевыми депозитами в московском "Промсвязьбанке", против которого ввели санкции США, Великобритания и ЕС из-за войны в Украине.

"Стремительный рост монеты понятен: сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно $156 млн, и она интенсивно используется относительно небольшой группой пользователей, чьи ежедневные переводы обычно в несколько раз превышают этот объем", — отметили в издании.

Также A7A5, по данным исследователей CIR, связан с попытками Москвы использовать криптовалюту для финансирования кампаний политического влияния за рубежом. Компанией, которая стояла за создание криптовалюты, владеет молдавский бизнесмен Илан Шор, который в 2019 году сбежал из-под домашнего ареста после того, как был пойман на крупнейшем банковском мошенничестве в истории страны.

Беглый олигарх переехал в Москву и получил российский паспорт. В прошлом году полиция Молдовы обвинила его в масштабной операции по подкупу избирателей, но он все отрицал. Аналитики установили, что несколько доменов, которые тогда использовались, имеют общий IP-адрес с сайтами A7 и A7A5.

Разработчики точена официально заявили, что работали с технической командой A7 "на ранней стадии", но из-за разного видения стратегии развития якобы разорвали это сотрудничество. Однако новая криптовалюта появилась на фоне усиленной проверки транзакций, связанных с Россией. Старшая исследовательница CIR Элиза Томас сообщила, что бизнесмены и чиновники в РФ уже давно говорят об использовании криптовалюты для того, чтобы обходить ограничения.

Руководитель проекта A7A5 Леонид Шумаков признал, что Кыргызстан был выбран, потому что не так сильно подпадает под санкции и соответственно "очень помогает" справиться с давлением на РФ. Россияне могут покупать токены на блокчейнах Tron или Ethereum, а затем использовать для приобретения USDT от Tether. Таким образом они могут выводить деньги в любой стране и валюте.

Шумаков не стал отрицать, что цель A7A5 — дать "людям возможность использовать его как мост для безопасного перехода" на USDT, и многие нынешние владельцы токенов, вероятно, из России. Утверждается, что в "Промсвязьбанке" автоматически "замораживают" такую же сумму, которую каждый россиянин вкладывает в эту криптовалюту, защищая таким образом клиентов. За этим якобы следит независимый аудитор из Кыргызстана.

Ранее, в марте, правоохранители США ликвидировали крупнейшую криптовалютную биржу в России Garantex. Tether пошел навстречу и заморозил USDT на 23 миллиона долларов, хранившихся на кошельках Garantex. Для российских чиновников это подчеркнуло то, что нужно создавать свой стейблкоин.

За несколько дней до начала операции, как выяснили исследователи Global Ledger, большое количество денег, которые хранились в USDT на Garantex, перевели в A7A5. На новосозданной бирже Grinex таким образом появились токены на примерно 29 миллионов долларов.

Аналитики подозревают, что Grinex — это "наследник" Garantex. Однако на бирже убеждают, что являются независимой платформой, а все заявления о "ребрендинге" называют спекулятивными. Представитель Grinex заявил, что компания "воспользовалась рыночными возможностями" и получила часть клиентской базы ликвидированной биржи, "взяв на себя обязательства только перед пользователями с прозрачной историей".

В Grinex заявили, что на фоне все более частых блокировок со стороны Tether "русскоязычным клиентам" нужна надежная альтернатива USDT. На бирже добавили, что придерживаются санкций и не проводят транзакции с теми, против кого введены ограничения. Расчеты издания там обжаловали.

Отмечается, что связь субъектов, которые активно вкладывают деньги в A7A5, с Россией подтвердить невозможно. Но транзакции происходят почти всегда в будние дни и часто в рабочее время за Москвой. В мае A7 была добавлена в британский санкционный список.

На прошлой неделе Шор заявил, что A7 создает большую и "достаточно неуязвимую" новую платежную систему. Аналитики CIR нашли объявления о работе для китайскоязычных специалистов, экспертов по энергетике и бухгалтеров в ОАЭ, Кыргызстане и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Сообщается, что в прошлом году беглый олигарх участвовал в переговорах с банком "Керемет" в Кыргызстане по "созданию хаба для избежания санкций, чтобы Россия могла оплачивать импорт и получать платежи за экспорт". США в январе наложили на этот банк санкции.

Напомним, в Молдове Илана Шора приговорили к 15 годам заключения, назначив конфискацию его имущества. Ему вынесли приговор заочно, но сообщалось, что Кишинев будет настаивать на экстрадиции.

В мае сообщалось, что хакерам удалось взломать одну из крупнейших криптобирж США. Киберпреступники похитили данные клиентов, после чего начали требовать у компании 20 миллионов долларов за то, чтобы атака осталась в тайне.