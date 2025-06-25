Молдовський олігарх заснував криптовалюту для РФ: її продали вже на понад $9 мільярдів

Токен A7A5 створили для сприяння фінансовим потокам в обхід санкцій проти Росії. За інформацією FT, його запустили олігарх-утікач і банк оборонного сектору РФ, і за чотири місяці криптовалюта принесла біржі приблизно 9,3 мільярда доларів.

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Токен A7A5 називають першим стейблкоїном, прив'язаним до рубля. Його у лютому офіційно запустили в Киргизстані, як повідомили 25 червня у The Financial Times.

На нещодавно заснованій біржі Grinex торгують лише A7A5, рублями й прив'язаним до долара стейблкоїном. На гаманці, пов’язані з нею, було переведено нових токенів на суму $9,3 млрд. У стейблкоїні вказано, що він забезпечений рублевими депозитами в московському "Промсвязьбанку", проти якого запровадили санкції США, Велика Британія та ЄС через війну в Україні.

"Стрімке зростання монети зрозуміле: зараз в обігу перебуває 12 млрд токенів, що еквівалентно $156 млн, і вона інтенсивно використовується відносно невеликою групою користувачів, чиї щоденні перекази зазвичай у кілька разів перевищують цей обсяг", — зауважили у виданні.

Також A7A5, за даними дослідників CIR, пов'язаний зі спробами Москви використовувати криптовалюту для фінансування кампаній політичного впливу за кордоном. Компанією, яка стояла за створення криптовалюти, володіє молдовський бізнесмен Ілан Шор, який у 2019 році втік з-під домашнього арешту після того, яку був спійманий на найбільшому банківському шахрайстві в історії країни.

Олігарх-утікач переїхав у Москву й отримав російський паспорт. Минулого року поліція Молдови звинуватила його в масштабній операції з підкупу виборців, але він усе заперечував. Аналітики встановили, що кілька доменів, які тоді використовувались, мають спільну IP-адресу з сайтами A7 і A7A5.

Розробники точена офіційно заявили, що працювали з технічною командою A7 "на ранній стадії", але через різне бачення стратегії розвитку нібито розірвали цю співпрацю. Однак нова криптовалюта з’явилась на тлі посиленої перевірки транзакцій, пов'язаних з Росією. Старша дослідниця CIR Еліза Томас повідомила, що бізнесмени й чиновники у РФ вже давно говорять про використання криптовалюти для того, щоб обходити обмеження.

Керівник проєкту A7A5 Леонід Шумаков визнав, що Киргизстан був обраний, бо не так сильно підпадає під санкції й відповідно "дуже допомагає" впоратись з тиском на РФ. Росіяни можуть купувати токени на блокчейнах Tron або Ethereum, а потім використовувати для придбання USDT від Tether. Таким чином вони можуть виводити гроші у будь-якій країні та валюті.

Шумаков не став заперечувати, що мета A7A5 — дати "людям можливість використовувати його як міст для безпечного переходу" на USDT, і багато нинішніх власників токенів, ймовірно, з Росії. Стверджується, що у "Промсвязьбанку" автоматично "заморожують" таку ж суму, яку кожен росіянин вкладає у цю криптовалюту, захищаючи таким чином клієнтів. За цим нібито стежить незалежний аудитор з Киргизстану.

Раніше, у березні, правоохоронці США ліквідували найбільшу криптовалютну біржу в Росії Garantex. Tether пішов назустріч і заморозив USDT на 23 мільйони доларів, що зберігалися на гаманцях Garantex. Для російських посадовців це підкреслило те, що потрібно створювати свій стейблкоїн.

За кілька днів до початку операції, як з’ясували дослідники Global Ledger, велику кількість грошей, які зберігались в USDT на Garantex, перевели в A7A5. На новоствореній біржі Grinex таким чином з’явились токени на приблизно 29 мільйонів доларів.

Аналітики підозрюють, що Grinex — це "спадкоємець" Garantex. Однак на біржі переконують, що є незалежною платформою, а усі заяви про "ребрендинг" називають спекулятивними. Представник Grinex заявив, що компанія "скористалася ринковими можливостями" і отримала частину клієнтської бази ліквідованої біржі, "взявши на себе зобов'язання тільки перед користувачами з прозорою історією".

У Grinex заявили, що на тлі все частіших блокувань з боку Tether "російськомовним клієнтам" потрібна надійна альтернатива USDT. На біржі додали, що дотримуються санкцій і не проводять транзакції з тими, проти кого запроваджені обмеження. Розрахунки видання там оскаржили.

Зазначається, що зв’язок суб'єктів, які активно вкладають гроші в A7A5, з Росією підтвердити неможливо. Але транзакції відбуваються майже завжди в будні дні й часто в робочий час за Москвою. У травні A7 була додали до британського санкційного списку.

Минулого тижня Шор заявив, що A7 створює більшу і "досить невразливу" нову платіжну систему. Аналітики CIR знайшли оголошення про роботу для китайськомовних фахівців, експертів з енергетики та бухгалтерів в ОАЕ, Киргизстані та на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Повідомляється, що минулого року олігарх-утікач брав участь у переговорах з банком "Керемет" у Киргизстані щодо "створення хабу для уникнення санкцій, щоб Росія могла оплачувати імпорт і отримувати платежі за експорт". США у січні наклали на цей банк санкції.

Нагадаємо, у Молдові Ілана Шора засудили до 15 років ув’язнення, призначивши конфіскацію його майна. Йому ухвалили вирок заочно, але повідомлялось, що Кишинів наполягатиме на екстрадиції.

У травні повідомлялось, що хакерам вдалося зламати одну з найбільших криптобірж США. Кіберзлочинці викрали дані клієнтів, після чого почали вимагати у компанії 20 мільйонів доларів за те, щоб атака залишилась в таємниці.