Новий токен Трампа приніс родині мільярди у перший день торгів, — Wall Street Journal

1 вересня на біржах стартувала торгівля новою криптовалютою сім’ї Трампа — токеном WLFI. Хоча його ціна в перший день впала більш ніж на третину від пікової вартості, статки родини зросли більш ніж на $5 млрд, і це перевищує сумарну вартість усієї нерухомості Дональда Трампа.

За інформацією Wall Street Journal, до цього лише приватні інвестори могли придбати WLFI, а обмін токенів був неможливий. Запуск торгів фактично надав родині Трампа першу реальну оцінку їхніх активів у цьому проєкті. Зокрема, сім’я президента, включно з ним самим, володіє трохи менше ніж чвертю всіх токенів WLFI, а троє його синів є співзасновниками World Liberty. Сам же Дональд Трамп має статус "Співзасновник-емеритус", і токени засновників залишаються заблокованими, тобто поки що їх не можна продавати.

Як пише видання, аналітики вже називають WLFI найціннішим активом сім’ї, перевищуючи їхні десятирічні інвестиції у нерухомість. Хоча Трампи продовжують угоди з об’єктами по всьому світу, криптовалюта принесла найбільш швидкий ефект, дозволивши оцінити активи в реальному часі.

Зокрема, World Liberty Financial почала роботу минулого року, під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Президент тоді обіцяв, що цифрові активи допоможуть "зробити Америку великою через крипто". Роком пізніше успіх проєкту підтримувався державними ініціативами щодо розвитку криптовалют та популяризацією їхнього економічного потенціалу.

Перед запуском WLFI компанія залучила $750 млн від інвесторів для купівлі токенів та об’єдналася з публічною компанією. За оцінкою The Wall Street Journal, родина Трампа може отримати приблизно $500 млн від угоди, оскільки їм належить більшість доходів від продажу токенів. Перший день торгів показав, що майже $1 млрд токенів змінили власників лише за годину. На найбільшій біржі Binance WLFI торгувався у межах 24–30 центів за токен.

Також зазначається, що крім WLFI, родина Трампа має частки в інших цифрових активах. Наприклад, вони контролюють майже 80% мемкоїна $Trump та понад половину Trump Media, платформи Truth Social, яка також зберігає криптовалюту. Разом ці активи оцінюють приблизно в кілька мільярдів доларів.

Попри успіх, фахівці попереджають, що реалізація цього багатства може бути непростою, оскільки навіть невеликі продажі криптовалют здатні впливати на ринкову ціну. Додатково ранні інвестори WLFI зможуть торгувати лише п’ятою частиною своїх токенів, а коливання цін роблять точну оцінку статків родини нестійкою.

World Liberty заявляє, що токен створено для довгострокового розвитку і планує запуск мобільного додатку та стейблкоїна USD1, прив’язаного до долара. Ба більше, The Wall Street Journal пише, що, на думку, операційного директора Lorenzo Protocol Тед Тобар, токен справді має потенціал стати важливим елементом нової цифрової економіки.

Нагадаємо, що на початку року за кілька годин після запуску мемкоїн Трампа залучив 3 мільярди доларів в обсягах торгівлі та приніс першим покупцям 70 мільйонів доларів прибутку.

Також Фокус писав, що молдовський олігарх заснував криптовалюту для сприяння фінансовим потокам в обхід санкцій проти Росії, і за чотири місяці криптовалюта принесла біржі приблизно 9,3 мільярда доларів.