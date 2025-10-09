Не купуйте iPhone 17: скоро вийде смартфон, який буде кращим за всіма статтями
Лінійка iPhone 17 від Apple була офіційно представлена у вересні. Але фахівці радять не поспішати і не витрачати ресурс на флагмани цього року — адже вже наступного з'явиться дещо набагато цікавіше.
Звичайно, реклама буде вас вмовляти купити щось із лінійки iPhone 17, визнає 9to5mac.com. Аргументів може бути безліч — тут і iPhone 17 Pro Max з найбільшим акумулятором, і поліпшена камера на моделях iPhone 17 Pro або iPhone 17, або навіть ультратонкий iPhone Air.
Але у 2026 році Apple планує випустити iPhone Fold, який змінить усе ваше уявлення про ці гаджети. Адже це буде перший в історії складаний iPhone.
Природно, майбутня модель вже оповита великою кількістю чуток і домислів. За інформацією видання, точно можна сказати вже про кілька пунктів нового iPhone. У нього буде:
- 7,8-дюймовий внутрішній дисплей (трохи менший, ніж у iPad mini);
- 5,5-дюймовий зовнішній дисплей (аналогічний дисплею знятого з виробництва iPhone mini);
- нові можливості багатозадачності на базі iOS 27;
- конструкція "книжкового згину" без складок;
- дві задні камери, плюс одна фронтальна камера в складеному стані і ще одна — в розкладеному стані.
Зрозуміло, складаний iPhone не буде бюджетним варіантом: припускають, що він коштуватиме не менше двох тисяч доларів. Але експерти видання наполягають — телефон дійсно коштуватиме цих грошей, адже це буде "найрадикальніша зміна в історії iPhone".
Загалом, якщо вам потрібен просто хороший iPhone, то лінійка iPhone 17 якраз підійде. Але якщо вам хочеться оцінити справжній гібрид iPhone і iPad, то краще чекайте модель Fold.
Раніше стало відомо, що новий iPhone вийде з екраном Samsung. Йшлося про те, що майбутній iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display.