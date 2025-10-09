Не покупайте iPhone 17: скоро выйдет смартфон, который будет лучше по всем статьям

Линейка iPhone 17 от Apple была официально представлена в сентябре. Но специалисты советуют не спешить и не тратить ресурс на флагманы этого года – ведь уже в следующем появится кое-что гораздо интереснее.

Конечно, реклама будет вас уговаривать купить что-то из линейки iPhone 17, признает 9to5mac.com. Аргументов может быть великое множество – тут и iPhone 17 Pro Max с самым большим аккумулятором, и улучшенная камера на моделях iPhone 17 Pro или iPhone 17, или даже ультратонкий iPhone Air.

Но в 2026 году Apple планирует выпустить iPhone Fold, который изменит все ваше представление об этих гаджетах. Ведь это будет первый в истории складной iPhone.

Естественно, будущая модель уже окутана большим количеством слухов и домыслов. По информации издания, определенно можно сказать уже о нескольких пунктах нового iPhone. У него будет:

7,8-дюймовый внутренний дисплей (немного меньше, чем у iPad mini);

5,5-дюймовый внешний дисплей (аналогичный дисплею снятого с производства iPhone mini);

новые возможности многозадачности на базе iOS 27;

конструкция "книжного сгиба" без складок;

две задние камеры, плюс одна фронтальная камера в сложенном состоянии и еще одна – в разложенном состоянии.

Разумеется, складной iPhone не будет бюджетным вариантом: предполагают, что он будет стоить не меньше двух тысяч долларов. Но эксперты издания настаивают – телефон действительно будет стоить этих денег, ведь это будет "самое радикальное изменение в истории iPhone".

В целом, если вам нужен просто хороший iPhone, то линейка iPhone 17 как раз подойдет. Но если вам хочется оценить настоящий гибрид iPhone и iPad, то лучше ждите модель Fold.

Ранее стало известно, что новый iPhone выйдет с экраном Samsung. Речь шла о том, что будущий iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display.