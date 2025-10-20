Вимикайте з розетки: стало відомо, які пристрої просто "пожирають" електрику

Тема економії електроенергії, як і раніше, актуальна, особливо з настанням осінньо-зимового сезону. Українців неспроста закликають заощаджувати, — адже деякі домашні електроприлади можуть бути справжніми "енерговампірами".

Якщо хочете зменшити рахунки за електроенергію, завжди вимикайте з розетки енерговитратні гаджети, коли не користуєтеся ними, пише slashgear.com. Видання називає домашні електроприлади, які споживають найбільше енергії та можуть непомітно спустошувати ваш гаманець.

Телевізори

Багато хто навіть не підозрює, як багато електроенергії споживає сучасний телевізор у режимі очікування. Щоправда, технології розвиваються і стають більш енергозберігаючими, але телевізори все одно залишаються серед головних статей витрат на електрику.

До того ж, у смарт-телевізорів є багато вбудованих додаткових функцій, що робить їх ще більш "ненажерливими".

Ігрові консолі

Тут схожа історія — краще не залишати консолі підключеними в режимі очікування, оскільки це занадто затратно. А ще є сенс відразу купити модель з меншим рівнем енергоспоживання.

Принтери

Якщо ви залишаєте принтер у режимі очікування, коли він не використовується, ви майже напевно робите те саме і з іншими пристроями в будинку. Усі ці начебто невеликі витрати підсумовуються, і врешті-решт домашній офіс може обходитися вам дорожче, ніж слід було б.

Загалом, врахуйте, що лазерні принтери споживають більше електроенергії, ніж струменеві.

Приставки та DVD-плеєри

Пристрої для відтворення мультимедіа теж витрачають багато енергії. Найбільш "нешкідливий" з подібних пристроїв — це роутер, але це тому, що його користувачі не забувають відключати, коли він не використовується. А ось приставки та DVD- і Blu-ray-плеєри можуть годинами простоювати в режимі очікування — і збільшувати рахунки за електрику.

Дрібна кухонна техніка

Зазвичай під підозру потрапляє велика техніка — наприклад, посудомийна машина. Але дрібні прилади теж не слід залишати поза увагою — відключайте від мережі електрочайники, кавоварки та інші пристосування, коли вони вам не потрібні.

