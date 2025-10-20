Выключайте из розетки: стало известно, какие устройства просто "пожирают" электричество

Тема экономии электроэнергии по-прежнему актуальна, особенно с наступлением осенне-зимнего сезона. Украинцев неспроста призывают экономить, – ведь некоторые домашние электроприборы могут быть настоящими "энерговампирами".

Если хотите уменьшить счета за электроэнергию, всегда выключайте из розетки энергозатратные гаджеты, когда не пользуетесь ими, пишет slashgear.com. Издание называет домашние электроприборы, которые потребляют больше всего энергии и могут незаметно опустошать ваш кошелек.

Телевизоры

Многие даже не подозревают, как много электроэнергии потребляет современный телевизор в режиме ожидания. Правда, технологии развиваются и становятся более энергосберегающими, но телевизоры все равно остаются среди главных статей расходов на электричество.

К тому же, у смарт-телевизоров есть много встроенных дополнительных функций, что делает их еще более "прожорливыми".

Игровые консоли

Тут похожая история – лучше не оставлять консоли подключенными в режиме ожидания, так как это слишком затратно. А еще есть смысл сразу купить модель с меньшим уровнем энергопотребления.

Принтеры

Если вы оставляете принтер в режиме ожидания, когда он не используется, вы почти наверняка делаете то же самое и с другими устройствами в доме. Все эти вроде бы небольшие затраты суммируются, и в конце концов домашний офис может обходиться вам дороже, чем следовало бы.

В целом, учтите, что лазерные принтеры потребляют больше электроэнергии, чем струйные.

Приставки и DVD-плееры

Устройства для воспроизведения мультимедиа тоже расходуют много энергии. Самое "безобидное" из подобных устройств – это роутер, но это потому, что его пользователи не забывают отключать, когда он не используется. А вот приставки и DVD- и Blu-ray-плееры могут часами простаивать в режиме ожидания – и увеличивать счета за электричество.

Мелкая кухонная техника

Обычно под подозрение попадает крупная техника – например, посудомоечная машина. Но мелкие приборы тоже не следует упускать из внимания – отключайте от сети электрочайники, кофеварки и прочие приспособления, когда они вам не нужны.

