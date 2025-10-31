У Нідерландах мріють позбутися сонячних панелей: вони приносять колосальні збитки

Власникам сонячних панелей загрожують величезні збори за продаж надлишків електроенергії в мережу. Люди обурюються, адже мати фотоелементи тепер стало невигідно.

За даними споживчої групи Vereniging Eigen Huis (Нідерланди), власникам будинків незабаром доведеться платити більше зборів, ніж вони могли б отримати, продаючи надлишки електроенергії назад у мережу, пише dutchnews.nl.

Дві енергетичні компанії, Innova Energie та її дочірня компанія Gewoon Energie, планують запровадити негативні "зелені" тарифи з 2027 року. Цей крок пов'язаний із рішенням уряду заборонити домогосподарствам компенсувати назад віддану в мережу електроенергію за рахунок її споживання. Натомість вони отримуватимуть фіксовану плату за кожну кіловат-годину, повернуту в мережу, але при цьому платитимуть за це.

У компаніях Innova Energie і Gewoon Energie клієнти отримають компенсацію в розмірі 5,9 цента за кВт⋅год, але заплатять 11,5 цента у вигляді комісії. Це означає, що вони втратять 5,6 цента за кожну одиницю електроенергії, повернуту в мережу.

"Це неприйнятно. Людей карають за те, що вони роблять свої будинки більш екологічними. Скасування "чистого" обліку вже сповільнило продажі сонячних панелей, і це може спонукати домовласників почати знімати їх із дахів", — заявила активістка Сінді Кремер.

Кремер підкреслила, що власникам сонячних панелей практично неможливо уникнути передачі електроенергії в мережу.

"Енергетичні компанії, політики та оператори мереж постійно говорять людям, що потрібно більше використовувати власну сонячну енергію, але це дуже складно і часто дорого", — сказала вона.

Організація споживачів хоче, щоб уряд законодавчо гарантував, що тарифи на електроенергію завжди будуть позитивними для споживачів.

