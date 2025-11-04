В Австралії знімають мільйони сонячних панелей: вони виявилися провалом через один дефект

Бум відновлюваної енергетики в Австралії призвів до несподіваної кризи: країна виробляє так багато "зеленої" енергії, що просто не може її використовувати. Через перевантаження мереж і брак систем зберігання, сонячні та вітряні електростанції доводиться примусово відключати.

Головний "дефект" стосується не самих панелей, а інфраструктури в цілому — йдеться про нездатність старих електромереж впоратися з величезним і нестабільним потоком енергії. У результаті мільярдні інвестиції в сонячні ферми опиняються під загрозою, а чиста енергія пропадає даремно, пише Reuters.

Енергія, яку нікуди дівати

За перші дев'ять місяців 2025 року обсяги скорочень приймання енергії сонячних і вітряних станцій в Австралії зросли більш ніж утричі та сягнули 3,9 тераватт-години. Це 6,8% усього потенційного вироблення.

Оператори мережі превентивно блокують передачу енергії від частини електростанцій, тому що мережа досягла своєї межі і не може її "перетравити". За прогнозами експертів, до 2027 року деяким сонячним фермам на південному сході Австралії доведеться відключати від 35% до 65% своєї генерації.

Проблема особливо гостро проявляється в середині дня, коли сонячні панелі працюють на піку. Мережа не може прийняти в себе надлишок дешевої енергії, що призводить до обвалу цін до негативних значень. Це явище вже спостерігається у В'єтнамі, Японії та на Філіппінах.

"Автономні сонячні електростанції в Австралії, по суті, мертві. Банки більше не кредитуватимуть такі проєкти через ризики відключень", — говорить Девід Діксон, аналітик Rystad Energy. При цьому інвестиції в нові проєкти вже впали на 28% через повільне розгортання нових ліній електропередач і затримки в плануванні.

Сонячні панелі найбільш ефективні вдень (ілюстративне фото) Фото: MIT News

Які є рішення

Тут важливе балансування. Потрібно навчитися не просто генерувати енергію, а зберігати її і грамотно управляти потоками.

Системи зберігання (BESS): єдиний сектор, який зараз зростає в країні — це батарейні накопичувачі. Інвестиції в них зросли на 23%. Вони дають змогу накопичувати надлишкову денну енергію і віддавати її в мережу ввечері.

Модернізація мереж: Австралія планує втричі збільшити протяжність своїх ЛЕП, щоб електрика могла вільно переміщатися із сонячних регіонів у промислові.

Домашні батареї: Уряд стимулює встановлення домашніх акумуляторів, які також допомагають згладжувати піки.

"Це не та проблема, яка зникне сама собою. Це просто ще один ризик, яким потрібно керувати", — каже Джеймс Ха, керівник відділу досліджень в Aurora Energy Research.

Історія Австралії — це повчальний приклад для всього світу. Вона демонструє, що недостатньо просто побудувати багато сонячних і вітряних станцій. Без масштабних інвестицій у модернізацію мереж і системи зберігання енергії "зелена" екосистема функціонує неправильно.

