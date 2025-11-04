В Австралии снимают миллионы солнечных панелей: они оказались провалом из-за одного дефекта

Бум возобновляемой энергетики в Австралии привел к неожиданному кризису: страна производит так много "зеленой" энергии, что просто не может ее использовать. Из-за перегрузки сетей и нехватки систем хранения, солнечные и ветряные электростанции приходится принудительно отключать.

Главный "дефект" касается не самих панелей, а инфраструктуры в целом — речь идет про неспособность старых электросетей справиться с огромным и нестабильным потоком энергии. В результате миллиардные инвестиции в солнечные фермы оказываются под угрозой, а чистая энергия пропадает впустую, пишет Reuters.

Энергия, которую некуда девать

За первые девять месяцев 2025 года объемы сокращений приема энергии солнечных и ветряных станций в Австралии выросли более чем втрое и достигли 3,9 тераватт-часа. Это 6,8% всей потенциальной выработки.

Операторы сети превентивно блокируют передачу энергии от части электростанций, потому что сеть достигла своего предела и не может ее "переварить". По прогнозам экспертов, к 2027 году некоторым солнечным фермам на юго-востоке Австралии придется отключать от 35% до 65% своей генерации.

Відео дня

Проблема особенно остро проявляется в середине дня, когда солнечные панели работают на пике. Сеть не может принять в себя избыток дешевой энергии, что приводит к обвалу цен до отрицательных значений. Это явление уже наблюдается во Вьетнаме, Японии и на Филиппинах.

"Автономные солнечные электростанции в Австралии, по сути, мертвы. Банки больше не будут кредитовать такие проекты из-за рисков отключений", — говорит Дэвид Диксон, аналитик Rystad Energy. При этом инвестиции в новые проекты уже упали на 28% из-за медленного развертывания новых линий электропередач и задержек в планировании.

Солнечные панели наиболее эффективным днем (иллюстративное фото) Фото: MIT News

Какие есть решения

Здесь важна балансировка. Нужно научиться не просто генерировать энергию, а хранить ее и грамотно управлять потоками.

Системы хранения (BESS): единственный сектор, который сейчас растет в стране — это батарейные накопители. Инвестиции в них выросли на 23%. Они позволяют накапливать избыточную дневную энергию и отдавать ее в сеть вечером.

единственный сектор, который сейчас растет в стране — это батарейные накопители. Инвестиции в них выросли на 23%. Они позволяют накапливать избыточную дневную энергию и отдавать ее в сеть вечером. Модернизация сетей: Австралия планирует втрое увеличить протяженность своих ЛЭП, чтобы электричество могло свободно перемещаться из солнечных регионов в промышленные.

Австралия планирует втрое увеличить протяженность своих ЛЭП, чтобы электричество могло свободно перемещаться из солнечных регионов в промышленные. Домашние батареи: Правительство стимулирует установку домашних аккумуляторов, которые также помогают сглаживать пики.

"Это не та проблема, которая исчезнет сама по себе. Это просто еще один риск, которым нужно управлять", — говорит Джеймс Ха, руководитель отдела исследований в Aurora Energy Research.

История Австралии — это поучительный пример для всего мира. Она демонстрирует, что недостаточно просто построить много солнечных и ветряных станций. Без масштабных инвестиций в модернизацию сетей и системы хранения энергии "зеленая" экосистема функционирует неправильно.

Раньше Фокус писал, что в Европе отключают солнечные панели. Быстрое развитие солнечной энергетики в Европе приводит к перегрузке энергосети, построенной задолго до того, как возобновляемые источники энергии стали играть ключевую роль в производстве электроэнергии.