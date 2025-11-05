Бензин не знадобиться: генератори зможуть працювати на абсолютно несподіваному "паливі"

Зазвичай зі словом "генератор" ми асоціюємо вуличний галас і запах бензину. Але уявіть, що генератор може не стояти біля дверей закладу, а плисти по воді і працювати теж на воді, причому несподіваного походження.

Китайські вчені представили плавучий гідроелектрогенератор, який перетворює на електрику енергію падаючих крапель дощу, пише interestingengineering.com. При цьому сам генератор розташований безпосередньо на поверхні води.

Крапельний генератор електроенергії (W-DEG) розробили в Нанкінському університеті аеронавтики та астронавтики. Його характеризують як "легкий і недорогий пристрій", і, на відміну від традиційних генераторів краплинної електроенергії (C-DEG), які використовують жорсткі наземні конструкції з металевими електродами, нова конструкція збирає енергію, не займаючи багато простору і не вимагаючи важких матеріалів.

Звичайні крапельні генератори можуть виробляти високі напруги (часто в сотні вольт), проте зазвичай такі пристрої дорогі та важкі, пояснює видання. Вони використовують жорстку підкладку і металевий нижній електрод для вироблення електроенергії, коли краплі дощу вдаряються об діелектричну плівку і таким чином генерують заряди.

А новий генератор доволі витончено пливе по воді, причому сама вода тут є одночасно і підтримуючою субстанцією, і провідним електродом.

За інформацією розробників, їхній пристрій використовує природну воду як нижній електрод. Така конструкція знижує вагу матеріалу приблизно на 80% і знижує витрати майже вдвічі порівняно з традиційними системами.

Коли краплі дощу потрапляють на плаваючу діелектричну плівку, нестисливість води і високий поверхневий натяг забезпечують механічну міцність, необхідну для витримування удару. Це дає змогу краплям ефективно розподілятися поверхньою. Своєю чергою, іони, присутні у воді, діють як носії заряду, даючи змогу воді виступати стабільним і ефективним електродом.

Цей спосіб забезпечує плавучому генератору вироблення напруги близько 250 вольт на краплю, що взагалі не поступається традиційним наземним пристроям, які використовують металеві електроди.

Пристрій також вирізняється своєю довговічністю. Лабораторні випробування показали, що W-DEG безвідмовно працює за різних температур, рівнів солоності та навіть у забрудненій озерній воді.

Щоб запобігти скупченню води, яке може блокувати вироблення енергії, розробники забезпечили генератор мікродренажними отворами (вони дають змогу воді стікати вниз і не застоюватися). Завдяки такому механізму генератору не страшні навіть сильні зливи.

Сфера застосування W-DEG є доволі широкою. Генератор здатен заряджати конденсатори за лічені хвилини, ще його можна використовувати на озерах, водосховищах або узбережжях для збору відновлюваної енергії без використання землі. Він стане в пригоді і в системах моніторингу довкілля, що відстежують якість води. А в регіонах із частими опадами генератор послужить розподіленим джерелом енергії для підтримки місцевих мереж або автономних систем.

