Сонячні батареї замінять генератори і зможуть працювати навіть ночами: як це можливо

Головна претензія до дизельних генераторів — це їхній характерний шум і неекологічність. Вночі такий генератор, звісно, не запустиш, але виявилося, що проблему можна розв'язати, якщо поставити замість генераторів сонячні батареї, — наприклад, на будмайданчику.

Британська компанія Prolectric представила найпотужнішу на сьогодні систему накопичення енергії на основі сонячних батарей, повідомляє interestingengineering.com. Цей літій-іонний акумулятор ємністю 120 кВт/год ідеально підходить для великих енерговитратних об'єктів з високим попитом. А низький рівень шуму дає змогу задіяти систему навіть у нічний час у житлових приміщеннях — у котеджах і навіть житлових комплексах.

Як кажуть самі розробники, система ProCharge — це не просто енергія, а ще й забезпечення "більш інтелектуального та чистого майданчика". Система стане в пригоді для зарядки електричних навантажувачів, невеликих електромобілів, всюдиходів, міні-екскаваторів і самоскидів.

Система має віддалену підтримку через Smart Remote Telematics (моніторинг може здійснюватися за допомогою вбудованого контролера та GPS-відстеження). Також вона забезпечує безшовну інтеграцію з HVO/дизельними генераторами (зазвичай 100 кВА) для гібридних установок.

