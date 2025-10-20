Солнечные батареи заменят генераторы и смогут работать даже по ночам: как это возможно

Главная претензия к дизельным генераторам – это их характерный шум и неэкологичность. Ночью такой генератор, конечно, не запустишь, но оказалось, что проблему можно решить, если поставить вместо генераторов солнечные батареи, – например, на стройплощадке.

Британская компания Prolectric представила самую мощную на сегодняшний день систему накопления энергии на основе солнечных батарей, сообщает interestingengineering.com. Этот литий-ионный аккумулятор емкостью 120 кВт/ч идеально подходит для крупных энергозатратных объектов с высоким спросом. А низкий уровень шума позволяет задействовать систему даже в ночное время в жилых помещениях – в коттеджах и даже жилищных комплексах.

Как говорят сами разработчики, система ProCharge – это не просто энергия, а еще и обеспечение "более интеллектуальной и чистой площадки". Система пригодится для зарядки электрических погрузчиков, небольших электромобилей, вездеходов, мини-экскаваторов и самосвалов.

У системы есть удаленная поддержка через Smart Remote Telematics (мониторинг может осуществляться с помощью встроенного контроллера и GPS-отслеживания). Также она обеспечивает бесшовную интеграцию с HVO/дизельными генераторами (обычно 100 кВА) для гибридных установок.

