Китай знову зробив щось особливе: 6 млн сонячних панелей відправлять "у плавання"

Оскільки сонячні електростанції займають багато місця, у Китаї вирішили розмістити сонячну електростанцію на воді. Шість мільйонів панелей встановлять на плавучих платформах, закріплених на дні океану.

Проєкт зіткнеться з безліччю проблем: вітер, хвилі та суворі умови. Експертам з CHN Energy, компанії, що реалізує проект, довелося проявити справжній творчий підхід. Якорі зробили гнучкими, а самі панелі під'єднали до місцевої електромережі через передову систему передавання даних, пише Еcoportal.

Китай хоче досягти нульових викидів вуглецю до 2060 року. Ймовірно, це вдасться зокрема й завдяки плавучим сонячним панелям. Також розробники зможуть експортувати цю ідею в інші країни, які уважно стежать за розвитком подій. Це може назавжди змінити уявлення про сонячні електростанції, тому що КНР пропонує хорошу ідею для копіювання.

Проект сонячної енергетики в Шаньдуні розширює горизонти. Вітрові та сонячні електростанції на морських платформах будуть об'єднуватися в гібридні установки, що займають багато місця, але використання океану дасть змогу зберегти земельні ділянки для сільгоспробіт і забудов під час розширення міст. Цей проєкт плавучої сонячної енергетики розумний у багатьох відношеннях, роблять висновок автори.

Обслуговування обійдеться недешево, а шторми створюватимуть проблеми. Але якщо Китай подолає ці перешкоди, то сонячна електростанція з 6 000 000 плавучих сонячних панелей — цілком реальна. Тож не дивно, якщо проект відкриє нову еру сонячної енергетики у світі, підсумовують журналісти.

Раніше ми повідомляли, невидимі сонячні панелі дадуть на 50% більше енергії. Прозорі сонячні панелі з ККД 12,3% розробляються компанією CitySolar. Вони можуть генерувати стільки ж енергії і так само ефективно, як звичайні панелі, при цьому пропускаючи 30% видимого світла.