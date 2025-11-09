Китайські вчені здивували: нові акумулятори "на воді" працюють без проблем навіть на морозі

Дослідники з Гонконзького політехнічного університету і Шеньчженського університету (Китай) використовували особливий тип катода, що забезпечує виняткову продуктивність цинк-іонних акумуляторів на водній основі в широкому діапазоні температур.

Науковці продемонстрували, що цинк-іонні акумулятори на водній основі можуть забезпечувати тривалу циклічну стабільність і вищу щільність енергії завдяки новому методу, пише interestingengineering.com.

Новий катод на основі NH4V4O10 (KNVO-C3N4) ідеально підходить для електроніки, переносних пристроїв і мережевих накопичувачів енергії в умовах холодного клімату. Розробники застосували гідротермальні методи і способи перемішування, які підходять для масового виробництва.

Синергетичний ефект інтеркаляції (інтеркаляція (в хімії) — це оборотне включення молекули або групи між іншими молекулами або групами, — прим. ред.) K+ і C3N4 значно знижує електростатичну взаємодію між Zn2+ (цинком) і шаром VOn, підвищує питому ємність і стабільність під час заряджання-розряджання.

Стабільні катоди з широким діапазоном температур

У дослідженні підкреслюється, що вперше було синтезовано інтеркальовані K+ і C3N4 нанолисти NVO (KNVO-C3N4) зі збільшеною міжшаровою відстанню для створення високошвидкісних, стабільних і широкотемпературних катодів. Молекулярна динаміка та експериментальні результати підтверджують існування оптимального вмісту C3N4 для досягнення більш високої кінетики реакції. Отже, електрод KNVO-C3N4 демонструє видатні електрохімічні характеристики як за кімнатної температури, так і в екстремальних умовах.

Вчені стверджують, що новий підхід призведе до розробки високопродуктивних катодів, здатних працювати за екстремальних температур. Синергетичний ефект K+ і C⁺N⁺ також знижує електростатичну взаємодію і бар'єр дифузії Zn⁺ (цинку), знижує енергетичний бар'єр, зменшує електростатичну взаємодію і покращує кінетику та структурну стабільність акумуляторів.

