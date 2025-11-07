У США знайшли небезпечні пристрої всередині сонячних панелей та інверторів із Китаю: що це

У китайських інверторах сонячних батарей було виявлено несанкціоновані комунікаційні пристрої, а саме — стільникові радіостанції, здатні обходити захист міжмережевих екранів.

Американські чиновники у сфері енергетики вважають, що пристрої китайського виробництва, які використовуються в інфраструктурі відновлюваної енергетики, дуже небезпечні. Річ у тім, що всередині деяких сонячних панелей та інверторів було виявлено дивне комунікаційне обладнання, пише reuters.com.

Чим небезпечні інвертори з Китаю

Інвертори потужності, які переважно виробляють у Китаї, використовують у всьому світі для підключення сонячних панелей і вітряних турбін до електромереж, а також в акумуляторах, теплових насосах і зарядних пристроях для електромобілів.

Хоча інвертори розроблені для забезпечення віддаленого доступу для оновлення та обслуговування, комунальні компанії, які їх використовують, зазвичай встановлюють міжмережеві екрани(брандмауери, — системи захисту комп'ютерної мережі, що обмежують проходження вхідного, вихідного та внутрішньомережевого трафіку. Під міжмережевим екраном варто розуміти програмне забезпечення, або програмно-апаратний модуль, що приймає рішення — пропустити або заблокувати пакет даних, що проходить, — прим. ред.) для запобігання прямого зворотного зв'язку з китайськими виробниками, ідеться в матеріалі.

Однак американські експерти, які розібрали під'єднане до мереж обладнання для перевірки безпеки, виявили несанкціоновані комунікаційні пристрої, не зазначені в документації на продукцію, в деяких китайських інверторах сонячних батарей. Про це повідомили два джерела, знайомі із ситуацією. За словами одного з джерел, за останні 9 місяців у деяких акумуляторах від кількох китайських постачальників також було знайдено недокументовані пристрої зв'язку, включно зі стільниковими радіостанціями.

Агентству Reuters не вдалося встановити, скільки інверторів і акумуляторів для сонячних батарей перевірили експерти, але достеменно відомо, що ці несанкціоновані компоненти надають додаткові канали зв'язку, які дають змогу віддалено обходити міжмережеві екрани, що може призвести до "катастрофічних наслідків", заявили два джерела.

На що здатне китайське несанкціоноване обладнання

За словами Майка Роджерса, екс-директора Агентства національної безпеки США, широке використання китайських інверторів обмежить можливості Заходу у вирішенні проблеми безпеки.

Використання таких пристроїв зв'язку для обходу брандмауерів і дистанційного вимкнення інверторів або зміни їхніх налаштувань може дестабілізувати енергомережі, пошкодити енергетичну інфраструктуру та спровокувати масштабні відключення електроенергії, заявили експерти агентству. По суті, це означає, що існує вбудований спосіб фізичного знищення мережі, — сказало одне з джерел.

Експерти, які говорили з журналістами на правах анонімності, відмовилися назвати китайських виробників інверторів і акумуляторів з додатковими пристроями зв'язку, а також повідомити загальну кількість виявлених пристроїв. Про існування шахрайських пристроїв раніше не повідомлялося. Уряд США публічно не визнавав цих знахідок, підкреслюють автори статті.

Як США вирішують проблеми кібербезпеки

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію Міністерство енергетики США (DOE) заявило, що постійно оцінює ризики, пов'язані з новими технологіями, і що виробники стикаються з серйозними труднощами під час розкриття та документування інформації про свої функції.

США та інші країни переглядають роль Китаю в стратегічній інфраструктурі через побоювання щодо потенційних вразливостей безпеки, заявили два колишні урядовці.

"Загроза, з якою ми стикаємося з боку Комуністичної партії Китаю (КПК), реальна і зростає. Чи то зломи телекомунікаційних систем, чи то віддалений доступ до інверторів сонячних батарей і акумуляторів, КПК не зупиняється ні перед чим, щоб атакувати нашу чутливу інфраструктуру і компоненти", — заявив член Палати представників США Август Пфлюгер. "Настав час активізувати наші зусилля і показати Китаю, що компрометація нас більше неприпустима".

У лютому два сенатори США внесли на розгляд Закон про припинення залежності від іноземних протиборчих акумуляторних батарей, що забороняє Міністерству внутрішньої безпеки закуповувати акумуляторні батареї в деяких китайських компаній із жовтня 2027 року з міркувань національної безпеки, нагадують журналісти. Законопроєкт було передано до сенатського комітету з внутрішньої безпеки та державних справ 11 березня, і його досі не ухвалено.

Метою закону є перешкоджання Міністерству внутрішньої безпеки закуповувати акумулятори у шести китайських компаній, які, за словами Вашингтона, тісно пов'язані з Комуністичною партією Китаю: Contemporary Amperex Technology Company (CATL), BYD Company, Envision Energy, EVE Energy Company, Hithium Energy Storage Technology Company і Gotion High-tech Company.

Жодна з компаній не відповіла на запити про коментарі, акцентували автори.

Раніше ми писали про те, що в ЄС хочуть позбутися китайських сонячних панелей та інверторів. Фахівці у сфері кібербезпеки побоюються, що популярна китайська компанія зможе контролювати енергетичні мережі ЄС.