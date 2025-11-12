Вітрогенератори скоротили рахунки за електрику на мільярди доларів: як це вийшло

Вітрова енергетика скоротила витрати жителів Великої Британії на електроенергію на 137 млрд доларів з 2010 по 2023 рік.

Вітер допоміг британцям не тільки менше платити за електрику, а й менше витрачати природного газу, що заощадило 175 млрд доларів додатково. Про це свідчить дослідження, проведене Університетським коледжем Лондона (UCL), передає сайт Oilprice.

За підрахунками аналітиків, енергія вітру скоротила витрати на електроенергію на 18,7 млрд доларів, а падіння вартості природного газу — на 175 млрд доларів. З урахуванням "зелених" субсидій, що виплачуються споживачами, у розмірі 56,8 млрд доларів, економія 137 млрд доларів за 13 років.

Вітроенергетика стала найважливішим джерелом електроенергії у Великій Британії в останньому кварталі 2023 року і першому кварталі 2024 року, забезпечивши більше генерації, ніж викопне паливо, наприклад, вугілля.

У першому кварталі 2024 року загальний обсяг виробництва енергії з вітру становив 25,3 тераватт-годин (ТВт-год), тоді як усі викопні види палива дали лише 23,6 ТВт-год. У середньому на частку вітру припадало 39,4% від загального обсягу виробництва електроенергії за цей період, що стало історичним моментом для країни, яка довгий час покладалася на викопне паливо.

У Великій Британії наземні вітрогенерувальні установки досягають загальної потужності генерації 15,7 ГВт. Лише 2024 року додалося 739 МВт завдяки реалізації таких проєктів, як вітропарки Viking (443 МВт), Kype Muir Extension (67,2 МВт) і Broken Cross (43,2 МВт). Тоді ж було подано 77 заявок на будівництво наземних вітроенергетичних установок, що трохи менше, ніж 83 заявки у 2023 році, але значно більше, ніж 44 заявки у 2022 році.

Згідно з прогнозною моделлю EnergyPulse, до 2030 року Велика Британія може досягти 26 ГВт генерації, що на 3,1 ГВт нижче за цільовий показник, встановлений у Плані дій уряду Великої Британії "Чиста енергія 2030".

Морські вітрогенерувальні установки досягають потужності близько 14,7 ГВт. Уже зараз у Великій Британії будують шість нових проєктів загальною потужністю 6,3 ГВт, три з яких мають генеруючу потужність 2,5 ГВт. Їх планують завершити у 2025 році.

Ще два оператори цього року почнуть будувати морські вітроелектростанції. У 2024 році було подано 14 заявок на планування проєктів морської вітроенергетики загальною потужністю 15,4 ГВт, що в підсумку становить 22,85 ГВт. Очікується, що до кінця 2030 року потужність морської вітроенергетики Великої Британії сягне 41,5 ГВт, включно з 1,2 ГВт плавучих вітроелектростанцій.

Стрімкий розвиток відновлюваних джерел енергії в Європі призвів до зниження попиту на газ і зниження цін на нього. Енергетичним компаніям не довелося будувати дорогі газові електростанції для задоволення попиту, що дало змогу споживачам заощадити гроші.

У доповіді оцінювали період з 2010 до 2023 року, тобто зростання цін на газ, спричинене російським вторгненням в Україну і війною, що триває, не враховували. Однак, автор доповіді Колм О'Ші зазначив, що чистий зиск за цей період становив 104 млрд фунтів стерлінгів (137 млрд доларів США) і перевищив 90 млрд фунтів стерлінгів (118 млрд доларів США), які Велика Британія витратила на газ із 2021 року внаслідок зростання цін, пов'язаного з війною в Україні.

Тим часом у США вивчають вплив вітрогенераторів на людей. Експерти припускають, що випромінювання від підводних кабелів може нашкодити здоров'ю рибалок.