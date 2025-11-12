Ветрогенераторы сократили счета за электричество на миллиарды долларов: как это получилось

Ветровая энергетика сократила расходы жителей Великобритании на электроэнергию на 137 млрд долларов с 2010 по 2023 год.

Ветер помог британцам не только меньше платить за электричество, но и меньше тратить природного газа, что сэкономило 175 млрд долларов дополнительно. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона (UCL), передает сайт Oilprice.

По подсчетам аналитиков, энергия ветра сократила расходы на электроэнергию на 18,7 млрд долларов, а падение стоимости природного газа — на 175 млрд долларов. С учетом "зеленых" субсидий, выплачиваемых потребителями, в размере 56,8 млрд долларов, экономия 137 млрд долларов за 13 лет.

Ветроэнергетика cтала важнейшим источником электроэнергии в Великобритании в последнем квартале 2023 года и первом квартале 2024 года, обеспечив больше генерации, чем ископаемое топливо, например, уголь.

В первом квартале 2024 года общий объем производства энергии из ветра составил 25,3 тераватт-часов (ТВт·ч), тогда как все ископаемые виды топлива дали только 23,6 ТВт·ч. В среднем на долю ветра приходилось 39,4% от общего объема производства электроэнергии за этот период, что стало историческим моментом для страны, которая долгое время полагалась на ископаемое топливо.

В Великобритании наземные ветрогенерирующие установки достигают общей мощности генерации 15,7 ГВт. Только в 2024 году добавилось 739 МВт благодаря реализации таких проектов, как ветропарки Viking (443 МВт), Kype Muir Extension (67,2 МВт) и Broken Cross (43,2 МВт). Тогда же были поданы 77 заявок на строительство наземных ветроэнергетических установок, что немного меньше, чем 83 заявки в 2023 году, но значительно больше, чем 44 заявки в 2022 году.

Согласно прогнозной модели EnergyPulse, к 2030 году Великобритания, может достичь 26 ГВт генерации, что на 3,1 ГВт ниже целевого показателя, установленного в Плане действий правительства Великобритании "Чистая энергия 2030".

Морские ветрогенерирующие установки достигают мощности около 14,7 ГВт. Уже сейчас в Великобритании строят шесть новых проектов общей мощностью 6,3 ГВт, три из которых имеют генерирующую мощность 2,5 ГВт. Их планируют завершить в 2025 году.

Еще два оператора в этом году начнут строить морские ветроэлектростанции. В 2024 году было подано 14 заявок на планирование проектов морской ветроэнергетики общей мощностью 15,4 ГВт, что в итоге составляет 22,85 ГВт. Ожидается, что к концу 2030 года мощность морской ветроэнергетики Великобритании достигнет 41,5 ГВт, включая 1,2 ГВт плавучих ветроэлектростанций.

Стремительное развитие возобновляемых источников энергии в Европе привело к снижению спроса на газ и снижению цен на него. Энергетическим компаниям не пришлось строить дорогие газовые электростанции для удовлетворения спроса, что позволило потребителям сэкономить деньги.

В докладе оценивался период с 2010 по 2023 год, то есть рост цен на газ, вызванный российским вторжением на Украину и продолжающейся войной, не учитывался. Однако, автор доклада Колм О’Ши отметил, что чистая выгода за этот период составила 104 млрд фунтов стерлингов (137 млрд долларов США) и превысила 90 млрд фунтов стерлингов (118 млрд долларов США), которые Великобритания потратила на газ с 2021 года в результате роста цен, связанного с войной на Украине.

Тем временем в США изучают воздействие ветрогенераторов на людей. Эксперты предполагают, что излучение от подводных кабелей может навредить здоровью рыбаков.