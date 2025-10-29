В США заговорили об опасности ветровых турбин: как они могут вредить людям

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший поручил сотрудникам Центров контроля и профилактики заболеваний расследовать возможный вред от морских ветровых электростанций.

В конце лета Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) уже поручило Национальному институту безопасности и гигиены труда CDC подготовить исследование влияния ветровых электростанций на рыболовный бизнес. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам одного из источников, сотрудники HHS, в частности, исследовали влияние на здоровье электромагнитной частоты, генерируемой подводными кабелями ветряных турбин. Эти кабели нужны для подключения ветрогенераторов к электросети. Адепты ветроэнергетики утверждают, что эта частота не вредна для людей.

Как отмечают в издании, Роберт Ф. Кеннеди-младший, который ранее работал юристом в сфере охраны окружающей среды, является давним критиком ветроэнергетики. До вступления в правительство он в течение многих лет боролся против проекта ветровой электростанции у побережья Массачусетса, недалеко от имения своей семьи.

Президент США Дональд Трамп также давно выступает против ветряных турбин, утверждая, что они вызывают рак и слишком дорогие. Его усилия уже привели к отмене разрешений и остановке строительства ветровых проектов стоимостью миллиарды долларов.

Напомним, ранее председатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Элис Вайдель на партийном съезде в Риге сообщила о намерении демонтировать ветряные электростанции.

Фокус также сообщал, что службы безопасности Великобритании проводили расследование, чтобы оценить угрозу от таких китайских технологий, как солнечные панели, ветрогенераторы и батареи.