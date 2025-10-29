У США заговорили про небезпеку вітрових турбін: як вони можуть шкодити людям

Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший доручив співробітникам Центрів контролю та профілактики захворювань розслідувати можливу шкоду від морських вітрових електростанцій.

Наприкінці літа Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS) вже доручило Національному інституту безпеки та гігієни праці CDC підготувати дослідження впливу вітрових електростанцій на рибальський бізнес. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За словами одного з джерел, співробітники HHS, зокрема, досліджували вплив на здоров’я електромагнітної частоти, що генерується підводними кабелями вітряних турбін. Ці кабелі потрібні для підключення вітрогенераторів до електромережі. Адепти вітроенергетики стверджують, що ця частота не шкідлива для людей.

Як зазначають у виданні, Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який раніше працював юристом у сфері охорони навколишнього середовища, є давнім критиком вітроенергетики. До вступу в уряд він протягом багатьох років боровся проти проєкту вітрової електростанції біля узбережжя Массачусетсу, недалеко від маєтку своєї родини.

Відео дня

Важливо

У Китаї будують найбільшу вітряну турбіну потужністю 50 МВт: вона затьмарить усі аналоги

Президент США Дональд Трамп також давно виступає проти вітряних турбін, стверджуючи, що вони викликають рак та надто дорогі. Його зусилля вже призвели до скасування дозволів та зупинки будівництва вітрових проєктів вартістю мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше голова німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Еліс Вайдель на партійному з'їзді в Різі повідомила про намір демонтувати вітряні електростанції.

Фокус також повідомляв, що служби безпеки Великої Британії проводили розслідування, щоб оцінити загрозу від таких китайських технологій, як сонячні панелі, вітрогенератори та батареї.