В Австралії сонячну енергію роздають безкоштовно: хто отримує по 3 години на день

Австралійським домогосподарствам у трьох штатах буде гарантовано доступ щонайменше трьох годин на день безоплатної сонячної енергії, незалежно від наявності у них панелей на дахах.

Пропозиція "solar shareer" буде доступною для будинків з інтелектуальними лічильниками (а це більшість будинків) у Новому Південному Уельсі, південно-східному Квінсленді та Південній Австралії з липня наступного року, а в інших регіонах, можливо, до 2027 року, пише theguardian.com.

Уряд заявив, що в цей час австралійці зможуть планувати ввімкнення таких побутових приладів, як пральні машини, посудомийні машини та кондиціонери, а також заряджати електромобілі та акумулятори побутових електроприладів.

Схема "solar shareer" буде реалізована шляхом зміни ринкової пропозиції за замовчуванням, яка встановлює максимальну ціну, яку роздрібні продавці можуть стягувати зі споживачів за електроенергію в деяких частинах країни. Програма дасть змогу забезпечити електроенергією будинки до останнього променя сонця, а не витрачати частину сонячної енергії даремно.

В Австралії встановлено понад 4 млн сонячних систем, і в середині дня регулярно спостерігається надлишок дешевої електроенергії. Одним з обґрунтувань програми є те, що вона може змістити попит на електроенергію з пікових годин, особливо раннього вечора, на час найбільш сонячної погоди. Це може допомогти мінімізувати пікові ціни на електроенергію і знизити потребу в модернізації мереж і втручанні для забезпечення стабільності енергосистеми.

Люди, які зможуть перейти на період безоплатного споживання електроенергії, отримають пряму вигоду, незалежно від того, чи мають вони сонячні панелі, чи ні, та чи є вони власниками або орендарями. І чим більше людей скористаються пропозицією і перенесуть споживання електроенергії, тим більше системних переваг, які знизять ціни для всіх споживачів.

Деякі роздрібні продавці на кшталт AGL і Red Energy вже пропонують своїм клієнтам періоди безкоштовної сонячної енергії. Девід Макелрі, головний спеціаліст ради з питань захисту інтересів, заявив, що програма "фактично допоможе людям отримати доступ до безкоштовної енергії, оскільки сонце не надсилає рахунок".

Раніше ми писали про те, що вчені розкрили 100-річний секрет суперпотужності сонячних панелей. Вчені з Кембриджського університету з'ясували, що особлива молекула може перетворювати світло на електрику з неймовірною ефективністю. Це може призвести до створення більш простих, легких і дешевих сонячних панелей.