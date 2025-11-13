Сонячні панелі можуть відключитися в будь-який момент через критичну проблему: що знайшли вчені

Учені виявили несподівану ваду, яка призводить до швидкої деградації перовскітних сонячних панелей. Виявилося, що вони руйнуються набагато швидше, коли просто перебувають на сонці без навантаження.

Йдеться конкретно про перовскітні комірки — перспективний, але поки що не поширений матеріал для батарей. Міжнародна дослідницька група провела їх тривале тестування в реальних умовах на вулицях Польщі та Іспанії. Результати виявилися парадоксальними: комірки, які працювали під навантаженням, деградували повільніше, ніж ті, що були просто відключені від мережі, пише PV Magazine.

Перовськіт обіцяє більш високу ефективність і низьку вартість для панелей майбутнього. Однак його головне слабке місце — низька стабільність і швидке руйнування під впливом вологи, кисню, ультрафіолету і тепла.

Учені вирішили порівняти, як осередки поводяться в різних зонах — спекотному середземноморському кліматі Іспанії та вологому континентальному кліматі Польщі. Тестування тривало 173 дні.

Перовскітні сонячні комірки Фото: Oxford PV

Результати виявилися дуже різними. Осередки в Польщі зберігали відносно стабільну продуктивність протягом усього експерименту. А ось в Іспанії їхня ефективність постійно падала. Але найцікавіше відкриття було пов'язане з режимом роботи.

Виявилося, що найсильніше деградацію прискорює пасивний режим, коли панель просто перебуває на сонці, але не підключена до навантаження і не виробляє струм. А ось робота з максимальною потужністю (коли панель активно віддає енергію) чинила на комірки найменший руйнівний вплив.

Це відкриття змінює уявлення про те, як потрібно тестувати й експлуатувати перовскітні сонячні панелі. З'ясувалося, що стандартні лабораторні тести на прискорене старіння не завжди відображають реальну картину.

"Отримані дані наголошують на необхідності розроблення єдиних методологій тестування, оскільки такі чинники, як відстеження сонця, конкретні умови експлуатації та частота вимірювань, можуть впливати на оцінку стабільності на відкритому повітрі", — підсумували дослідники.

Розуміння того, що бездіяльність на сонці шкодить панелям більше, ніж активна робота, дасть змогу інженерам придумати нові стратегії для підвищення їхньої довговічності. Наприклад, створювати системи, які автоматично "навантажуватимуть" панелі навіть тоді, коли енергія не потрібна, щоб запобігти негативним наслідкам.

Розуміння того, що бездіяльність на сонці шкодить панелям більше, ніж активна робота, дасть змогу інженерам придумати нові стратегії для підвищення їхньої довговічності. Наприклад, створювати системи, які автоматично "навантажуватимуть" панелі навіть тоді, коли енергія не потрібна, щоб запобігти негативним наслідкам.