В Австралії відзначилися: 1 млн сонячних панелей не встигли встановити, а вже хочуть викинути

Компанія ACEN (Австралія) відправить на переробку мільйон фотоелементів, що перебувають у складі сонячної електростанції Stubbo Solar.

Проект Stubbo Solar компанії ACEN Australia потужністю 520 МВт став першою в країні сонячною електростанцією промислового масштабу. Але нещодавно компанія оголосила, що майже мільйон сонячних панелей, що знаходяться на його майданчику, будуть перероблені або повторно використані після закінчення терміну служби, пише powerphilippines.com.

Stubbo Solar почала вироблення електроенергії цього року і планує вийти на повну комерційну експлуатацію до кінця листопада. Проєкт уже уклав 20-річний довгостроковий договір на обслуговування в рамках першого аукціону з поновлюваних джерел енергії та систем зберігання в Новому Південному Уельсі.

Компанія отримала спеціальний сертифікат, що підтверджує її можливості з переробки фотоелементів. Це свідчить про те, що мільйон панелей не будуть викинуті на смітник у вигляді сміття, а отримають друге життя, йдеться в матеріалі.

ACEN Australia заявила, що це визнання підкреслює прихильність компанії принципам відповідального розвитку і довгострокової стійкості в умовах підготовки країни до значного збільшення обсягів відходів у сфері сонячної енергетики до 2030 року. Наразі компанія має в своєму розпорядженні більш ніж 1 ГВт діючих активів і понад 10 ГВт на стадії розроблення по всій Австралії.

