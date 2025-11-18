Перший в історії "мікрохвильовий мозок" створили у США: у рази швидший за звичайні процесори

Вчені з Корнельського університету в США розробили перший в історії мікрохвильовий чип, який для виконання операцій використовує мікрохвилі замість цифрових схем, як у традиційних процесорів.

Це перша в історії справжня мікрохвильова нейронна мережа, розміщена на кремнієвому чипі. Дослідники назвали розробку "мікрохвильовим мозком", подробиці про неї передає пресслужба Корнельського університету.

Новий чип здатний здійснювати обчислення як на надшвидких сигналах даних, так і на сигналах бездротового зв'язку, використовуючи фізику мікрохвиль. Це дає змогу в реальному часі виконувати такі завдання, як декодування радіосигналів, відстеження цілей радіолокаційними станціями та цифрове опрацювання даних, споживаючи водночас менш ніж 200 міліватів потужності.

Високошвидкісні додатки, як-от радіолокаційна зйомка, потребують дуже швидкого опрацювання даних. Мікрохвилі, що працюють в аналоговому спектрі, можуть забезпечити потрібну швидкість, тому вчені звернулися до цього нового підходу до обчислень.

Відео дня

Як пояснив провідний автор дослідження Бал Говінд, "мікрохвильовий мозок" не потребує великої кількості етапів обробки, як звичайні цифрові комп'ютери, оскільки миттєво програмно змінює сигнал у широкому діапазоні частот. Так відбувається тому, що система змодельована за принципом роботи мозку і використовує взаємопов'язані вузли, генеровані в хвилеводах, які можна налаштувати.

"Мікрохвильовий мозок" розпізнає закономірності та навчається на основі даних. На відміну від традиційних нейронних мереж, які спираються на цифрові операції та покрокові інструкції, синхронізовані з годинником, ця мережа використовує аналогову, нелінійну поведінку в мікрохвильовому режимі, що дає їй змогу обробляти потоки даних до десятків гігагерц — набагато швидше, ніж більшість цифрових чипів.

Зараз технологія перебуває на експериментальному рівні, але дослідники вірять у її успіх. Вони експериментують, намагаючись підвищити точність чипа та інтегрувати в наявні мікрохвильові та цифрові платформи обробки даних.

Раніше вчені розповіли, що як мікрохвильова піч впливає на їжу під час розігріву. Термічна обробка змінює продукти, посилюючи одні поживні речовини та погіршуючи інші.

Нещодавно компанія NTT Research представила новий чіп для дронів. Він дасть змогу апаратам зі штучним інтелектом працювати ефективніше і витрачати при цьому менше енергії.